Roxie Węgiel skończyła 20 lat. Oto, co napisał jej tata. Odpowiedziała

Roksana Węgiel niedawno poleciała do Stanów Zjednoczonych, by pracować nad nowymi projektami muzycznymi, a konkretnie, żeby nagrywać w renomowanym studiu w Los Angeles. Jednak na miejscu zastała ją trudna rzeczywistość. Pożary, które trawią Kalifornię, zmusiły ją do zmiany planów. Roksana zdecydowała się pozostać w San Diego i przeczekać kryzys.

Serce się łamie, patrząc na to, jakie szkody zostały wyrządzone w LA przez ten ogromny pożar - dała znać w relacji na Instagramie.

W San Diego Węgiel odpoczywa, zwiedza i spędza czas z mężem. To właśnie tam przyszło jej świętować 20. urodziny.

Roksana Węgiel skończyła 20 lat. Jej tata pokazał zdjęcie, rzuciła komentarzem

Wyprawa do USA była planowana, dlatego Roxie wcześniej celebrowała 20. rocznicę urodzin z ukochanymi rodzicami i braćmi u boku. Rafał Węgiel, ojciec Roksany, podzielił się w sieci uroczym zdjęciem. Widać na nim całą rodzinę. Są rodzice Węgiel i jej dwóch młodszych braci. Jest i Roksana - z tortem w dłoni i szerokim uśmiechem na twarzy.

"Droga córeczko wszystkiego najlepszego" - napisał dumny tata.

Roksana odpisała, komentując zdjęcie i życzenia od ojca.

"Kocham. Dziękuję tatuś" - wyznała 20-latka, okraszając komentarz serduszkami.

Po tekście Węgiel widać, że jest bardzo związana z ojcem. Z mamą łączy ją równie silna więź. W dniu urodzin Edyta Węgiel, która ma zaledwie 41 lat, życzyła córce:

"Kochana córeczko spełniaj marzenia".

A ta odpowiedziała: "Ooo, dziękuję mamuś. Kocham".

Edyta Węgiel z okazji urodzin najstarszej pociechy pokazała w sieci zdjęcie z przygotowań do jej zamążpójścia. Obie wyglądały na nim zniewalająco. Wpisy rodziców Węgiel znajdziecie niżej.

