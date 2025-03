Roxie Węgiel pręży się w dresie i z gołym brzuchem. Wszystko dla fanów! Tak trenuje do trasy koncertowej

Na InstaStory Roksany Węgiel pojawiło się ostatnio nagranie, na którym widać roztańczoną gwiazdę gotową na ostry trening! Roxie ubrana w spodnie dresowe i kusy top, który odsłaniał jej płaski, lekko umięśniony brzuch nagrała salę gimnastyczną, gdzie miała ćwiczyć i samą siebie w lustrze. Jak się domyślamy, piosenkarka trenuje przed trasą koncertową, w którą rusza już pierwszego dnia wiosny.

Zobacz także: Najpierw pośladki, teraz brzuch. Roxie Węgiel eksponuje wytrenowane ciało po kawałku

Roxie pokazała się w stroju, który miał ułatwiać trening, ale, wbrew pozorom, okazał się również dość kuszący... Na nagraniu widać bowiem gwiazdę w luźnych dresach, które opadały na biodra. Spod spodni wystawała koronkowa bielizna, a krótka, mocno obcisła koszulka ukazywała goły brzuch Roxie.

Właśnie na takie widoki liczą jej fani!

Zobacz także: Zapendowska mocno o ofiarach show-biznesu! Jakie nazwiska! Było też o Roxie

Węgiel rusza w koncertową podróż po Polsce już 21 marca. Odwiedzi kilka miast: Gdańsk, Szczecin, Łódź, Wrocław, Lublin, Warszawę, Katowice, Kraków i Toruń. Trasa potrwa do 27 kwietnia. Bilety są dostępne i kosztują od 119 zł (droższe są po 139, 159 i 249 zł).

Zobacz także: Roksana Węgiel zachwyca się odchudzonym Kevinem Mglejem. Tak kibicuje ukochanemu!

Gdy trasa się zakończy, Roksanę czeka życiowa rewolucja - wyprowadzka do Londynu!

Już niedługo moja przeprowadzka do Londynu, więcej info soon... Życie na dwa Państwa to będzie spore wyzwanie, ale wydarzy się coś wyjątkowego (...). Nie mogę się doczekać, żeby zdradzić Wam więcej! Już 21 widzimy się na mojej trasie "BREAK TOUR", dajcie znać w komentarzach, gdzie i z kim się widzę! Odliczam dni - pisała niedawno Roxie.