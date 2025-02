Za dnia świętoszka, wieczorami istny wamp! W takiej sukience nie ma miejsca na tajemnice! A w czym chodzi do kościoła?

Roxie Węgiel na Gali Bestsellery Empiku 2025 jednych zachwyciła odważną, ale elegancką kreacją, innych zbulwersowała. Gwiazda wybrała na tę okazję długą, czarną suknię, ozdobioną cekinami, które mieniły się w świetle reflektorów. Kreacja była zabudowana pod szyją, co nadawało jej klasyczny, wyrafinowany wygląd, ale jednocześnie odsłaniała ciało wokalistki po bokach, nadając całej stylizacji zmysłowy charakter.

Zobacz: Cekinowa Roxie Węgiel przebija nawet kusą szmatkę Dody. Gdy stanie bokiem, nie wiadomo, gdzie podziać wzrok

Roxie więcej odsłoniła niż zasłoniła. Prokop mocno skomentował

Przód i tył kreacji łączyły jedynie cienkie skrawki materiału, co przy jednym nieostrożnym ruchu wokalistki mogło ujawnić za wiele. Całość prezentowała się zjawiskowo, łącząc elegancję z dużą dawką brawury, co idealnie odzwierciedlało jej dojrzałą i pewną siebie stronę. Pod względem kusych strojów Roxie zaczyna już przebijać samą Dodę. Ale jak zapewnia, jest wierna sobie i sama dba o swój wizerunek.

Kilka lat temu uznałam, że sama będę go kreować i przeszłam widoczną przemianę. A nie było to łatwe, bo publiczność poznała mnie jako 12-latkę. Droga od tzw. grzecznej dziewczynki do dojrzałej i nie zawsze grzecznej kobiety była wyzwaniem

- śmieje się gwiazda.

Roxie wyglądała na gali tak, że nie dalo się jej nie zauważyć. Prowadzący galę Marcin Prokop nie omieszkał skomentować jej przemiany:

Ajajaj. Przepraszam za te onomatopeje, ale ewidentnie Roxie nie jest już dziecięcą gwiazdą. Widzieliśmy to wszyscy na własne oczy, widział to też jej mąż Kevin...

Nie przegap: Mąż Roxi Węgiel schudł ponad 40 kg i spełnił marzenie. To nie lada wyczyn!

Do kościoła zakrywa się od stóp do głów

I chyba jeszcze nigdy nie wyglądała tak odważnie jak na wtorkowej gali. Zapewnia jednak, że gdy idzie do kościoła, a robi to regularnie, zakrywa się od stóp do głów.

Oczywiście nie poszłabym tak do kościoła

- powiedziała stanowczo w rozmowie z Eską.

Ostatnio tak spontanicznie byliśmy w kościele w Barcelonie, więc byłam w takich szerszych, czarnych spodniach i ramonesce, więc wszystko było zakryte. Zgadzam się z tym, że trzeba mieć szacunek do kościoła, do religii i w takich miejscach zachowywać się według zasad, czyli zakryte ramiona, zakryte kolana i taki schludny ubiór

- podkreśliła.

Nie przegap: Intymne chwile Roxie Węgiel i Kevina Mgleja. W sieci pojawił się poruszający film ze ślubu!

Autor:

Roksana i Kevin wyjadą z Polski? Ujawniamy wielkie plany zakochanych! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.