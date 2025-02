Mąż Roxi Węgiel schudł ponad 40 kg i spełnił marzenie. To nie lada wyczyn!

Roksana Węgiel i Kevin Mglej: O ich ślubie mówili wszyscy

Związek Roksany Węgiel (20 l.) i Kevina Magleja (28 l.) od dłuższego czasu wzbudza kontrowersje. Nie tylko różnica wieku i moment poznania Roksany budzą ogromne emocje wśród internautów. Kevin Mglej zdążył przed poznaniem Roxie zostać ojcem małego Williama. Jego matką jest 25-letnia aktorka, Malwina Dubowska.

Zakochani udowodnili, że łączy ich coś więcej niż tylko przelotny romans. W ubiegłym roku przysięgali miłość przed ołtarzem. Ich ślub był show-biznesowym wydarzeniem roku. Obecnie mąż Roksany Węgiel sam zyskał status celebryty. Coraz chętnie pokazuje się u boku młodej żony na branżowych imprezach. Aktywnie działa również w sieci.

Młodzi małżonkowie spędzają ze sobą niemal każdą chwilę - zarówno w pracy, jak i prywatnie. Swoje zagraniczne wyprawy relacjonują na Instagramie.

Roksana Węgiel i Kevin Mglej: Piosenkarka nie kryje dumy z męża

Od niedawna przebywają w słonecznej Hiszpanii. Roksana i Kevin wyjechali tam nie tylko, by naładować baterie. Mężczyzna od kilku miesięcy intensywnie trenuje. Wierni fani pary z pewnością zauważyli, że Mglej w ostatnim czasie bardzo się zmienił. Od kiedy w lecie 2024 roku wziął ślub kościelny ze śliczną i sławną Roxie zaczął "chudnąć w oczach". Udało mu się zrzucić aż 40 kilogramów. A, jak sam mówi to początek ścieżki, na którą świadomie i z rozmysłem wkroczył. Do zmiany motywuje go nie tylko piękna żona, ale również 5-letni synek.

W Barcelonie zdobył się na wyczyn, który jeszcze niedawno wydawał się dla niego nieosiągalny. Po raz pierwszy w życiu zdecydował się wystartować w półmaratonie. Przebiegł ponad 21 km. Do biegu przygotowywał się od dawna. Swoją drogę do mety półmaratonu opisał na Instagramie.

Dzisiejszy dzień jest dla mnie przełomowy. Udało mi się zrealizować cel, o którym 130-kilogramowemu Kevinowi nawet się nie śniło. Trzy lata temu postanowiłem zmienić swoje życie i krok po kroku zawalczyć o zdrowie i dobre samopoczucie. Nic nie uświęca mnie tak jak bieganie. 21 km półmaratonu w Barcelonie za mną. Przy 18 km zaczęła się walka o wszystko, głowa mocno siadała, bo nigdy wcześniej nie przebiegłem więcej niż 11 km - napisał Kevin.

W dalszej części wpisu podziękował swojej ukochanej, trenerom oraz współpracownikom.

Czuję dużą zmianę, ten rok już jest mocno przełomowy, a w planach dużo więcej. Bardzo dziękuję mojej żonie, która znosiła moje nocne bieganie i lekki stres przed startem - dodał.

