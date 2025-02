Roxie Węgiel to polska wokalistka, która zyskała popularność dzięki wygranej w pierwszej edycji programu "The Voice Kids". Zdolna dziewczyna triumfowała też w Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci, reprezentując Polskę. Jej kariera dynamicznie się rozwija, a kolejne single zdobywają miliony wyświetleń w sieci. Roxie jest także aktywna w mediach społecznościowych, gdzie pokazuje, co dzieje się w jej życiu zawodowym oraz prywatnym. Niedawno dodała wpis, w którym chwali się nową współpracą.

Roxie Węgiel ponętnie wydyma usta w nowej reklamie

Roxie Węgiel poinformowała internautów, że niedawno wzięła udział w kampanii promującej kosmetyki jednej z popularnych marek. Wokalistka pochwaliła się tym na swoim instagramowym koncie, publikując zdjęcie, na którym ponętnie wydyma usta. W poście podkreśliła, że nowa współpraca oraz zostanie polską gwiazdą marki, jest dla niej spełnieniem marzeń.

Kiedy byłam mała, wielokrotnie widziałam reklamę "Rimmel get the London look" myśląc, że fajnie byłoby mieć ten „look”, a dziś mogę podzielić się z Wami informacją, że zostałam Polską Gwiazdą marki @rimmellondon!!! 2025 jest dla mnie rokiem przełomowym i niezmiernie się cieszę, że w tej polskiej, ale też międzynarodowej podróży będzie towarzyszyć mi Rimmel. Nie mogę się doczekać, aż zobaczycie wszystko, co planujemy dla Was na ten rok! - napisała wyraźnie podekscytowana Roxie Węgiel.

Oczywiście nie obyło się bez komentarzy wiernych fanów Węgiel. Ślad po sobie w sieci został ukochany mąż gwiazdy. Kevin napisał, że niesamowite jest to, jak jego ukochana spełnia marzenia.

Roki to jak Ty spełniasz marzenia jest niesamowite - napisał Mglej. Gratulacje! Bogini Jestem mega dumna, cudnie się patrzy jak spełniasz swoje marzenia - czytamy w sekcji komentarzy.

Czy Roksana Węgiel powiększała usta?

Roksana Węgiel wielokrotnie była pytana o to, czy powiększała usta, jednak artysta zaprzecza takim spekulacjom. Wokalistka podkreśla, że jej pełne usta to sama natura, która jedynie podkreślona jest makijażem. Niestety mimo jej zapewnień niektórzy internauci doszukują się zmian w jej wyglądzie na przestrzeni lat.

To jest śmieszne, niech każdy zajmie się swoim życiem i swoimi ustami - mówiła Węgiel w wywiadzie dla portalu pomponik.pl

