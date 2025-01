Roksana Węgiel to jedna z tych gwiazd, które chętnie prezentują w sieci, to jak wygląda jej życie. Jest czas na pracę i spędzanie czasu z ukochanym mężem Kevinem Mglejem. Z jej instagramowe konta można było się też jakiś czas temu dowiedzieć, że ona i jej wybranek polecieli do USA, gdzie spędzili sporo czasu na zwiedzaniu. Niedawno para ponownie pojawiła się w Polsce, skąd również publikuje piękne kadry.

Roksana Węgiel już tego nie ukrywa. Teraz wszystko wyszło na jaw

Roksana Węgiel na swoje instagramowe konto wrzuciła niedawno zdjęcie, na którym pochwaliła się nie tylko piękną sylwetką, ale i tatuażem, który znalazł się na jej ciele. Ponad 1,5 miliona osób, które obserwują dziewczynę, mogło zobaczyć napis, który gwiazda umieściła na swoich żebrach.

Warto wspomnieć, że do tej pory 20-latka nie chwaliła się nowym tatuażem. Ten niewielki napis może więc zaskoczyć sporo osób. To nie pierwszy tatuaż artystki. Roksana już jakiś czas temu zrobiła sobie wzorek z pierwszą literą imienia swojego ukochanego Kevina.

Roksana Węgiel i Kevin Mglej - historia miłości

Roksana o Kevinie mówiła w wielu wywiadach. Chłopak ujął ją swoją wrażliwością i ciepłem. Młoda wokalistka wspominała o swoim ukochanym w samych superlatywach.

Czuję takie ciepło w sercu. To jest mega urocze i faktycznie tak było. To była jakaś nieopisana chemia między nami. Ja nie sądziłam, że kiedykolwiek będę w stanie pracować z osobą, którą kocham, bo zawsze miałam takie podejście, że tak się nie da z nikim dogadywać, a tutaj się okazuje, że jednak się da. Pisanie piosenek to są emocje. Nam się cudownie razem współpracuje, ja uwielbiam pracować z Kevinem. No idealnie jest - powiedziała w rozmowie z dziennikarzami portalu swiatgwiazd.pl.

