Roxie Węgiel w mikroszortach i staniku. 20-latka odsłoniła prawie wszystko. Po koncercie musiała się tłumaczyć

Roxie Węgiel z przytupem zaczęła sezon koncertowy. Podczas gdy wszyscy inni myślą o zbliżających się wakacjach, piosenkarka planuje kolejne występy. Już niebawem będzie można zobaczyć i usłyszeć jej głos podczas festiwalu w Opolu.

Sezon koncertowy rozpoczęliśmy w Ziębicach, było megaa! Świetna energia, cudowni ludzie, a na koniec spotkanie ze wspaniałą Marylą Rodowicz. Intensywne przygotowania do kolejnych koncertów trwają, a jutro wybieram się na próby do Opola. Co u Was? - napisała Roksana w sieci.