Papież Franciszek zmarł 21 kwietnia w wieku 88 lat, po latach pełnienia jednej z najważniejszych ról duchowych na świecie. Informację o śmierci ojca świętego przekazał o godz. 10.00 z kaplicy Domu Świętej Marty kamerling Świętego Kościoła Rzymskiego, kard. Kevin Farrell.

Jego śmierć pogrążyła w żałobie miliony wiernych. Również politycy i osoby z show-biznesu oddały hołd zmarłemu. Wiele polskich gwiazd pożegnało papieża zamieszczając wzruszające wpisy w mediach społecznościowych. Wśród nich byli m.in.: Joanna Opozda, Paulina Krupińska, Halina Mlynkova, Iwona Pavlović, Jacek Jeschke czy Małgorzata Kożuchowska. Aktorka Ilona Janyst wspominała niezwykłe spotkanie z Franciszkiem, który pobłogosławił jej małżeństwo.

Na dzień przed pogrzebem papieża Franciszka Roksana Węgiel (20 l.) zamieściła na swoim Instagramie relację z Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie. "Dziękujemy za cudowne ugoszczenie w Sanktuarium" - napisała pod wspólnym zdjęciem z kustoszem sanktuarium. W ubiegłą sobotę odbył się tam koncert "Symfonia Miłosierdzia". W tym samym dniu młoda piosenkarka zaśpiewała podczas mszy mszy w intencji zmarłego papieża Franciszka. Roksana wielokrotnie zapewniała, że wiara pełni w jej życiu bardzo ważną rolę.

W rozmowie z Pudelkiem wyznała, że nadal przeżywa śmierć papieża.

Ten czas, żałoba narodowa jest poniekąd odczuwalna dla ludzi, którzy faktycznie są blisko Boga i to nie jest łatwy czas dla Kościoła. Myślę, że powinniśmy zaufać górze, bo po prostu nie mamy na to żadnego wpływu - powiedziała.

Odniosła się również do nadchodzącego konklawe, które odbędzie się 7 maja.

Jest to poniekąd szczególny czas, ale z drugiej strony nie mam na to wpływu. Staram się po prostu modlić o to. Uważam, że to jest wola Boga, kto będzie kolejnym papieżem i on to wszystko ułoży - stwierdziła Węgiel.