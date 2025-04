Roxie Węgiel odwołała koncert na ostatnią chwilę. Mglej pokazał zdjęcie, ludzie się zirytowali, a ona teraz gęsto się tłumaczy!

Roksana Węgiel nie pojawiła się 27 kwietnia na zaplanowanym wcześniej występie w Toruniu. Organizatorzy dali znać, że odwołali imprezę "z nagłych, osobistych powodów artystki". To fanom gwiazdy pewnie by wystarczyło, ale Kevin Mglej pokazał w sieci fotkę żony... No i się zaczęło.

Zobacz także: Zapięta pod samą szyję Roksana Węgiel zwiedza sanktuarium. Zaśpiewa dla papieża Franciszka

Z ogromnym żalem jesteśmy zmuszeni powiadomić Was o odwołaniu ostatniego koncertu na trasie Break Tour w Toruniu (27 kwietnia, klub Od Nowa) z nagłych, osobistych powodów artystki. Zwrot pieniędzy za zakupione bilety nastąpi za pośrednictwem bileterii Eventim do 14 dni roboczych. Przepraszamy za zaistniałą sytuację. Do zobaczenia na kolejnych koncertach Roxie - czytamy na Facebooku.

Zobacz także: Roxie Węgiel wypina ponętny biust w samym staniku. Uśmiech Kevina mówi sam za siebie!

Roksana Węgiel musiała się gęsto tłumaczyć po tym, jak jej mąż pokazał zdjęcie z restauracji

Zawiedzeni wielbiciele Roksany mogli się zastanawiać, czy z Węgiel wszystko w porządku. W końcu piosenkarka cierpi na cukrzycę. Dzięki Mglejowi, który udostępnił w sieci zdjęcie żony w restauracji, szybko stało się jasne, że Roxie wcale się nie rozchorowała. Gwiazda musiała się wytłumaczyć!

Węgiel zdecydowała, że świecki koncert nie powinien odbyć się dzień po pogrzebie papieża Franciszka. 26 kwietnia w Polsce mieliśmy z tego powodu żałobę narodową, ale 27 kwietnia oficjalnej żałoby już nie było. A jednak Roksana nie chciała wtedy występować.

Zobacz także: Bogobojna Roksana Węgiel śmiało odsłania ciało! Jej odważne kreacje budzą skrajne emocje

Kochani niechętnie i rzadko odnoszę się do sytuacji medialnych, tym razem czuję, że powinnam. Odwołanie koncertu w Toruniu przez "powody osobiste artystki" to uznanie przeze mnie, że ten weekend nie jest odpowiednim do grania świeckich koncertów. Mam nadzieję, że zrozumiecie. Pozdrawiam Was Roxie - napisała w sieci 20-letnia gwiazda.

To była dobra decyzja?

Zobacz także: Pechowa sukienka znów dała o sobie znać! Tancerka założyła ją i poszła z torbami. To nie był pierwszy raz w "Tańcu z Gwiazdami"

Zobacz więcej zdjęć. Roxie Węgiel pręży się w bikini. 20-latka pokazała się z gołym brzuchem. I nie tylko!

Roksana Węgiel wydała oświadczenie. To dlatego nagle odwołała koncert SE Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.