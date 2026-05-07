Koniec nadziei. 23-letni youtuber odnaleziony martwy za granicą

Polski youtuber nie żyje! Tragiczny finał poszukiwań w Chorwacji

Sprawa zaginięcia influencera od kilku tygodni budziła ogromne emocje w internecie. Fani i bliscy apelowali o pomoc, publikowali komunikaty i liczyli na szczęśliwy finał. Młody youtuber przestał kontaktować się z rodziną podczas wyjazdu do Chorwacji, gdzie miał pracować. Ostatni kontakt z 23-latkiem urwał się na początku kwietnia. Śledczy ustalili wtedy, że może przebywać w okolicach Zagrzebia. Poszukiwania trwały, a internetowa społeczność z niepokojem śledziła każdy nowy komunikat.

Niestety, historia zakończyła się dramatem. Policja potwierdziła odnalezienie ciała młodego twórcy w stolicy Chorwacji. Informacja wstrząsnęła fanami Lil Narcyza, którzy do końca wierzyli, że influencer odnajdzie się cały i zdrowy.

Wiadomość o śmierci błyskawicznie rozeszła się po mediach społecznościowych. Pod filmami i profilami youtubera zaczęły pojawiać się setki komentarzy pełnych niedowierzania i smutku. Wielu internautów wspominało, że dorastało przy jego nagraniach i viralowych filmikach.

Lil Narcyz zdobył popularność dzięki kontrowersyjnym materiałom oraz prześmiewczym utworom, które regularnie podbijały YouTube’a i TikToka. Szczególny rozgłos przyniosły mu internetowe dissy i satyryczne piosenki komentujące aktualne wydarzenia. Jego kanał obserwowały setki tysięcy osób, a część nagrań osiągała milionowe wyświetlenia.

Po tragicznej informacji rodzina rozpoczęła zbiórkę pieniędzy na sprowadzenie ciała 23-latka do Polski i organizację pogrzebu. W opisie zbiórki bliscy nie ukrywają rozpaczy i podkreślają, że nagła śmierć influencera była dla nich ogromnym ciosem.

Na razie nie ujawniono szczegółowych okoliczności śmierci młodego twórcy. Sprawa wciąż budzi wiele pytań, a internauci próbują zrozumieć, co wydarzyło się podczas jego pobytu za granicą.

