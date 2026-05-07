Małgorzata Rozenek-Majdan wyznała prawdę o pierwszym małżeństwie. Trwało tylko kilka miesięcy!

Małgorzata Rozenek-Majdan pierwszy ślub wzięła na studiach

Małgorzata Rozenek-Majdan (47 l.) od wielu lat tworzy szczęśliwy i bardzo medialny związek z Radosławem Majdanem (53 l.). We wrześniu tego roku para będzie obchodzić dziesiątą rocznicę ślubu. Zarówno dla gwiazdy telewizji, jak i byłego piłkarza jest to trzecie małżeństwo. Prowadząca show "Królowa przetrwania" przez dekadę była związana węzłem małżeńskim z aktorem Jackiem Rozenkiem (57 l.). Rozwiedli się w 2013 roku, ale pozostają z przyjaznych relacjach.

O pierwszym małżeństwie Małgorzaty Rozenek-Majdan do tej pory wiadomo było niewiele. Perfekcyjna Pani Domu pierwszy raz za mąż wyszła będąc jeszcze studentką prawa. Kilka lat temu zapytana o to małżeństwo rzuciła: "[Było -red.] ...krótkie. Krótkie, miłe... Naprawdę!". Teraz gwiazda TVN-u postanowiła opowiedzieć nieco więcej na temat tej relacji.

Małgorzata Rozenek-Majdan o rozpadzie pierwszego małżeństwa

W podcaście "Bratnie dusze" wróciła pamięcią do czasów studenckich oraz swojej uczelnianej miłości. Jak wyznała w rozmowie z Adrianna Krysian i Agata Świderską, jej pierwszym mężem został kolega ze studiów, Łukasz. Był to szybki ślub i równie szybki rozwód. Małżeństwo przetrwało bowiem zaledwie kilka miesięcy.

Ja pierwszy ślub wzięłam na studiach z moim takim przyjacielem studenckim. To małżeństwo trwało kilka miesięcy - przyznała.

Mieli po dwadzieścia kilka lat, a wszyscy wokół pytali "kiedy ślub".

To bardziej przypominało młodzieńczą decyzję pod dużym wpływem otoczenia i przekonania, że może faktycznie warto dać się ponieść i spróbować. [...] No, ja sobie pomyślałam, że fajnie by było przeżyć ślub - dodała Małgorzata Rozenek-Majdan.

Pierwsze małżeństwo gwiazda porównała do pierwszego... naleśnika. "No trochę go robisz i on nie wychodzi" - podsumowała. Podkreśliła również, że z byłym mężem na dziś bardzo dobą relację.

