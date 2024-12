To dlatego Kammel nie przeszedł do TVN. Złapaliśmy się za głowy!

Małgorzata Rozenek-Majdan to jedna z tych gwiazd, które doskonale wiedzą, co robić, aby wzbudzić zainteresowanie mediów. Gwiazda od lat jest na świeczniku i uchodzi za jedną z bardziej znanych osobistości w polskim show-biznesie. Gosia obecnie jest żoną Radka Majdana, ale jakiś czas temu była w związku z Jackiem Rozenkiem. Chociaż o życiu celebrytki wiadomo sporo, to jednak mało osób wie, że ma za sobą jeszcze jedno małżeństwo!

To on był pierwszym mężem Małgorzaty Rozenek-Majdan

Kiedy Małgorzata Rozenek-Majdan była młoda i nie myślała jeszcze o tym, aby wkroczyć do polskiego show-biznesu, jej sercem zawładnął Łukasz Bukaczewski. Mężczyzna był prawnikiem z dobrej rodziny. To właśnie ten mężczyzna stał się pierwszym mężem Małgorzaty. Celebrytka miała tylko dwadzieścia kilka lat i jeszcze studiowała, kiedy Łukasz poprosił ją o rękę.

Moje pierwsze małżeństwo było bardzo racjonalne, bardzo miłe - powiedziała Rozenek-Majdan w podcaście WojewódzkiKędzierski.

Małżeństwo trwało niezwykle krótko, bo jedynie kilka miesięcy. Przy okazji wizyty u Kuby i Piotra Rozenek-Majdan mówiła, że nie ma między nimi nieporozumień. Relacja jest dobra. Zaraz po zakończeniu związku z Łukaszem na drodze Małgorzaty stanął właśnie Jacek Rozenek. Zakochani sobie "tak" w 2003 roku i wytrwali w małżeństwie kilka lat. Niestety również i ta relacja nie przetrwała próby czasu.

Tak mi się wydawało, że to racjonalne, bo on był z dobrego domu, prawnik... Mamy bardzo dobre relacje do dzisiaj. Z moim drugim to też było, wbrew pozorom, bardzo racjonalne, może dużo bardziej romantyczne, ale nie było sztabu kryzysowego jak po tym, kiedy pojawiły się nasze zdjęcia z Radosławem - powiedziała w podcaście Małgorzata Rozenek-Majdan.

