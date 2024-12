Małgorzata Rozenek-Majdan zamieniła swój dom w świąteczną krainę. Istna bajka!

Maria Winiarska i Wiktor Zborowski: historia miłości. Niesamowite, co był w stanie dla niej zrobić!

Małgorzata Rozenek-Majdan zaprezentowała w sieci swój dom, który razem z mężem wspaniale przystroiła na zbliżające się święta Bożego Narodzenia. Do Wigilii jest jeszcze trochę czasu, ale gwiazda przez cały grudzień chce chłonąć tę niezwykłą atmosferę związaną ze świętami. Jak przyznała, to jej ulubiony czas w roku! Nie ma się co dziwić. Rozenek i Majdan są rodzicami 4-latka, który sprawia, że i oni odczuwają magię świąt.

Małgorzata i Radosław tuż przed mikołajkami postanowili wziąć się do pracy i wystroić cały dom. Później efekt pokazali najmłodszemu synowi, który nie krył ekscytacji. Choinka spodobała mu się tak bardzo, że uśmiech nie schodził z twarzy malucha.

Małgorzata Rozenek zaszalała z ozdobami. Cały dom tonie w czerwieni, zieleni i światełkach

Rozenek w tym roku postawiła na klasyczne ozdoby. Przed drzwiami wejściowymi ustawiła małe choinki, a na samych drzwiach powiesiła wieńca. W przedpokoju na konsoli znalazło się miejsce dla kolejnego wieńca, roślinnych gwiazd betlejemskich i czerwonych gałązek.

W salonie pojawiły się czerwone lampy, na kominku zawisły skarpety na prezenty, a w centralnym miejscu ogromna kokarda. Poręcze schodów też zostały owinięte girlandami z lampeczkami.

Prawdziwą gwiazdą w świątecznym domu Majdanów jest jednak choinka! Wysokie drzewko stanęło w salonie i zaraz przed mikołajkami rozbłysło setkami światełek. Nic dziwnego, że Henio był wniebowzięty!

Rozenek była dumna ze swojego dzieła, więc zaprezentowała salon w pełnej krasie. Widok z antresoli na piętrze robi wrażenie!

Małgorzata Rozenek-Majdan z torebką w cenie auta. Ten model ma też Julka Wieniawa!