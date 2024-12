Taki list Sylwia Peretti znalazła na grobie syna. Łzy same cisną się do oczu

Małgorzata Rozenek-Majadan bardzo chętnie dzieli się ze swoimi fanami zdjęciami oraz nagraniami, na których pokazuje swoje życie prywatne, a także to jak wygląda jej praca. Od jakiegoś czasu gwiazda ma chyba trochę więcej wolnego, co można zauważyć w jej mediach społecznościowych. Niedawno zaprezentowała nagranie z łódki, na której zapozowała ona oraz jej ukochany Radosław.

Małgorzata Rozenek-Majdan na romantycznym nagraniu z Radkiem

Na najnowszym filmiku widać Małgorzatę oraz Radosława na białej łódce. Zakochani są obecnie na urlopie w Abu Dhabi. Widać, że bawią się ze sobą doskonale. W mediach społecznościowych opublikowali romantyczne nagranie, na którym Radek głaszcze i całuje Gosię w głowę. Uroczo?

Habibi - napisała w sieci Małgorzata.

Okazuje się, że nagranie bardzo spodobało się fanom Małgorzaty Rozenek-Madajn. Większość napisała w sieci, że romantyczny obrazek wygląda pięknie.

Ale piękna para. Miłość aż bije A co to za dziewczynka? Co Wy pijecie i co jecie - coraz piękniejsi i młodsi - to tylko miłość Fajnie się na Was patrzy - pisali wyraźnie zachwyceni internauci.

Małgorzata i Radek - historia miłości

Obecnie są jedną z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu. Tworzą zgraną, kochającą się rodzinę. Chociaż obecnie o ich życiu wiadomo naprawdę sporo, to mało kto zdaje sobie sprawę z tego, jak się poznali. Historia ich relacji to gotowy scenariusz na film. Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan poznali się w 2013 roku po premierze filmu "Mój biegun" w jednym z warszawskich kin. To Radek zainicjował znajomość z Gosią. Postanowił poprosić kobietę o numer telefonu.

Wymyśliłem sobie, że jeżeli zapyta się mnie: "Po co ci mój numer"?, to powiem, że to będzie jakiś biznesowy aspekt. Natomiast miałem nadzieję, że nie zapyta się, jaki. A że było duże zamieszanie, fotografowie, bo to było w kinie, więc nie miała czasu zapytać się, po co mi jej numer, więc dała mi go. A ja nie musiałem wymyślać i pocić się, żeby wymyślić jakieś sensowne wytłumaczenie - wyjawił Radek w wywiadzie dla "Vivy!".

