Małgorzata Rozenek-Majdan z kolejnym programem w TVN. Będzie sukces na miarę "Perfekcyjnej..."?

Małgorzata Rozenek-Majdan nie zniechęca się niepowodzeniami i cały czas szuka właściwego dla siebie formatu w TVN. Jej kariera to dowód na to, że pasja i determinacja mogą prowadzić do wielkich osiągnięć. Już niedługo Małgosia zaskoczy widzów nowym projektem. Jak poinformowały Wirtualne Media, gwiazda wraz Warner Bros przygotowuje nowy program, którego jest współautorką. Po sportowych wyczynach w show "Pokonaj mnie, jeśli potrafisz” przyszedł czas na bardziej kobiecą tematykę. Wkrótce castingi.