15 tys. to dla niej za mało! Małgorzata Rozenek zarabia fortunę w sieci

Sylwia Grzeszczak odleciała z ukochanym? To musiało być bardzo ekscytujące

Tadeusz Drozda wróci do telewizji? Gwiazdor postawił pewien warunek!

Prawdziwie poruszona Adele przerywa koncert, by przytulić Celine Dion. To nagranie obiegło świat

Małgorzata Rozenek-Majdan: Uwielbia luksusowe dodatki

Małgorzata Rozenek-Majdan bez wątpienia jest obecnie jedną z największych polskich gwiazd. Po raz pierwszy można ją było zobaczyć w telewizji w 2007 roku. Od tamtej pory konsekwentnie pnie się na sam szczyt. W 2012 roku związała się ze stacją TVN, której jest wierna do tej pory. Popularność przyniosła jej rola prowadzącej program "Perfekcyjna pani domu". Jednak już dano odłożyła na półkę słynną białą rękawiczkę.

Prowadziła "Projekt Lady". Wzięła również udział ze swoim mężem w programie "Azja Express". W latach 2022-2023 można było ją podziwiać jako współprowadzącą "Dzień Dobry TVN". Równie aktywna jest w sieci. Na Instagramie obserwuje ją 1,5 miliona osób. Jak przystało na celebrytkę, kobieta uwielbia chwalić się swoim życiem w sieci. Popularność przekłada się na ogromne zarobki.

W tym roku magazyn "Forbes" wyliczył, że jej marka osobista jest warta 207 milionów złotych. Chociaż nie przekłada się to na jej stan konta w banku, to Małgorzata Rozenek-Majdan z pewnością nie może narzekać na brak pieniędzy. W rozmowie z portalem Onet Kobieta opowiedziała m.in. o swoich zarobkach. Szczerze przyznała, że jest osobą dobrze zarabiającą, ale "zdecydowanie nie tyle, żeby mogła pozwolić sobie na nieprzejmowanie się przyszłością".

Zobacz również: Małgorzata Rozenek-Majdan z torebką w cenie auta. Ten model ma też Julka Wieniawa!

Małgorzata Rozenek-Majdan: Nie podejmuje współprac za 15 tys.

Pozwolić sobie może za to na luksusowe dodatki, którymi lubi się otaczać. Niedawno gwiazda zaprezentowała się z modną torebką, która kosztuje ponad 30 tysięcy złotych. To nie pierwszy raz, kiedy można zobaczyć ją z drogą torebką. W swojej kolekcji ma ich całkiem sporo. Modele, które są w jej szafie, kosztują w zależności od modelu od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych.

W rozmowie z Magdaleną Rigamonti poruszyła kwestię reklam w sieci. Chociaż nie chciała podać konkretnych kwot, to szczerze przyznała, że "nie podejmuje współprac za 15 tys.". Gdy dziennikarka zapytała o "50 tysięcy", Rozenek-Majdan stwierdziła, że może pożałować tego wywiadu.

Zaczynam się zastanawiać, czy nie żałuję tego wywiadu, dlatego że te kwoty brzmią szokująco dla ludzi, którzy pracują np. za najniższą krajową - powiedziała gwiazda.

Zobacz również: Tyle kosztują włosy Rozenek. Za taką kasę duża rodzina mogłaby się żywić parę miesięcy

Tak w Paryżu bawi się Małgorzata Rozenek-Majdan Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Rozenek-Majda w Paryżu. Jej torebki kosztują majątek