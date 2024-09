Tyle kosztują włosy Rozenek. Za taką kasę duża rodzina mogłaby się żywić parę miesięcy

U Małgosi zakładamy bardzo dużo włosów, bo jest to aż 200 g. W cenę wliczony jest wybór włosów, dobór odpowiedniego koloru, przerobienie włosów na pasemka i oczywiście aplikacja. Łączy koszt to cena około 6 600 złotych. Takie włosy należy podciągać maksimum co 4 miesiące. Koszt podciągania w przypadku 200 g. to koszt 900 złotych. Do tego dochodzi specjalna szczotka - koszt 79 zł. Łączny roczny koszt tak dużej objętości 200 g. to 9379 złotych.