Rozgogolona Gosia Rozenek chwali się formą życia! Kusi fanów fotkami w bieliźnie

Małgorzata Rozenek-Majdan: Lata mijają, a ona wygląda coraz lepiej

Małgorzata Rozenek-Majdan (47 l.) bez wątpienia jest obecnie jedną z największych polskich gwiazd. Na show-biznesowe salony została wprowadzona ponad 15 lat temu przez byłego męża Jacka Rozenka (57 l.). Dzięki programowi "Perfekcyjna pani domu" stała się pełnoprawną gwiazdą. Dziś jest jednym z najgłośniejszych nazwisk w rozrywkowym świecie.

Gwiazda TVN-u już dawno schowała do szuflady kultową białą rękawiczkę. Nie narzeka jednak na brak pracy. Jest nie tylko osobowością telewizyjną, ale również bizneswoman oraz działaczką społeczną. Małgorzata Rozenek-Majdan prężnie działa też w sieci. Na Instagramie obserwuje ją ponad 1,6 miliona osób.

Przez lata zmieniał się nie tylko gwiazdorski status Małgorzaty, ale również wygląd. Wystarczy spojrzeć na zdjęcia sprzed kilkunastu lat, a nawet miesięcy. Niedawno przeszła blefaroplastykę, czyli zabieg wycięcia nadmiaru skóry z powiek. O ile zmieniające rysy twarzy są zasługą sprawnego chirurga oraz profesjonalnych zabiegów, to o sylwetkę Rozenek-Majdan dba sama.

Zobacz również: Justyna Steczkowska niczym gorąca Włoszka. Narzuciła futerko, ale dekolt cały na wierzchu!

Małgorzata Rozenek-Majdan chwali się formą życia!

Nowa prowadząca show "Królowa przetrwania" od lat uchodzi za jedną z najlepiej wyglądających kobiet w polskim show-biznesie, a jej najnowszy post na Instagramie tylko to potwierdza. Gosia krótko po powrocie z Paryża dodała zdjęcia w czarnej sportowej bieliźnie. Kilka kadrów wystarczyło, by rozgrzać internautów do czerwoności!

Obłędna figura; Ogień; Obłędnie wyglądasz; Przepiękna figurka; Ale forma! Wow; Pani Małgosia najpiękniejsza kobieta; Matko jedyna, ale forma! - zachwycają się fani!

Gwiazda TVN-u nie ukrywa, że ciężko pracuje na swoją sylwetkę. Trenuje pięć razy w tygodniu i pilnuje diety. Pewien czas temu przyznała, że stosuje post przerywany. Nie liczy kalorii, ale zamiast tego pilnuje ilości spożywanego białka i unika mięsa. Zapytana o to, jak sobie radzi z głodem i ochotą na podjadanie, stwierdziła, że sięga wtedy po... szklankę wody.

Zobacz również: Najpiękniejsze nogi polskiego show-biznesu! Te gwiazdy wiedzą, jak zrobić efekt WOW

