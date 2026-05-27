Anna Wyszkoni zablokowała własną matkę w sieci. Poszło o niebezpieczną pasję piosenkarki

Maksymilian Kluziewicz
2026-05-27 18:18

Anna Wyszkoni odnosi sukcesy na scenie muzycznej, jednak śmiało można nazwać ją osobą o wielu talentach. Jakiś czas temu fani oglądali ją w programie o architektach, a obecnie z zapartym tchem obserwują jej podniebne wyczyny. Piosenkarka pokochała bowiem skoki ze spadochronem, co zupełnie nie podoba się jej rodzicielce. Chcąc oszczędzić sobie nerwowych dyskusji, artystka odcięła panią Urszulę od swojego profilu na Instagramie.

Za kulisami wydarzenia muzycznego pod hasłem „Nie ma jak u mamy” ujawniono, że kolejny album studyjny Anny Wyszkoni trafi na rynek w najbliższych miesiącach jesiennych. Wokalistka promuje to nadchodzące wydawnictwo utworem zatytułowanym „Piosenka młodych spadochroniarzy”. Gwiazda polskiej estrady od dawna realizuje się w ekstremalnej pasji, jaką są skoki z dużej wysokości. Ten spadochronowy motyw fani mogli dostrzec również podczas oglądania teledysku do piosenki „Smuteczek”.

Skoki spadochronowe podzieliły Annę Wyszkoni i jej matkę

Ekstremalne hobby wokalistki stanowi obecnie główny powód regularnych sprzeczek z rodzicielką. W przeszłości piosenkarka starała się spełniać oczekiwania pani Urszuli, dlatego dla uspokojenia najbliższych podjęła nawet naukę w studium finansowym. O tamtym życiowym rozdrożu artystka opowiedziała podczas rozmowy w ramach cyklu „Gwiazdy przejmują ESKA.pl”.

Moja mama bardzo chciała, żebym poszła na studia, a ja powiedziałam, że właśnie podpisuję kontrakt. Dzisiaj zdecydowanie są inne czasy, mamy tych możliwości znacznie więcej. Młodzi ludzie, jeśli mają wizję, pomysł na siebie, mogą stworzyć własną przestrzeń w internecie i zarabiać bardzo duże pieniądze - wspominała w formacie "Gwiazdy przejmują ESKA.pl".

Z biegiem lat dorosła już artystka nauczyła się jednak stanowczo wyznaczać własne zasady w relacjach rodzinnych. Aby definitywnie odciąć się od powracających pretensji o podniebne ewolucje, piosenkarka zablokowała konto swojej matki w popularnej aplikacji społecznościowej.

Urszula Wyszkoni komentuje blokadę na Instagramie córki

Wczesne wejście nastoletniej wokalistki do branży rozrywkowej budziło ogromny niepokój jej rodzicielki. Redakcja portalu ESKA.pl zapytała panią Urszulę o porównanie trudności w zaakceptowaniu dawnych marzeń muzycznych i obecnej pasji spadochronowej. Kobieta natychmiast stwierdziła, że to właśnie scena muzyczna była znacznie łatwiejsza do przełknięcia.

Karierę muzyczną. Skoki to jest u mnie koszmar, o to się kłócimy i o to mnie zablokowała na Instagramie. Co były te skoki, to dzwoniłam i jej trułam - wyznała ze śmiechem w rozmowie dla ESKA.pl.

Wokalistka pośpieszyła z wyjaśnieniem całej sytuacji i zaznaczyła, że ostatecznie przywróciła matce dostęp do swoich internetowych publikacji. Kwestia ekstremalnych lotów pozostaje jednak całkowicie wymazana z ich codziennych rozmów, aby zapobiec kolejnym spięciom.

Odblokowałam. Jestem dorosłą kobietą, która chce realizować swoje pasje, więc no bez sensu się o to kłócić, ale przyznaję, że spadochrony to jest temat tabu, w ogóle nieporuszany. Jesteśmy zdrowsze obie - dodała ze śmiechem.

Anna Wyszkoni ma nietypowe i drogie hobby. Skoki ze spadochronem to dla niej chleb powszedni
Anna Wyszkoni zablokowała mamę na Instagramie
Galeria zdjęć 29
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ANNA WYSZKONI