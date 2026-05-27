Viki Gabor chce duetu z Edytą Górniak. A co sądzi o Justynie Steczkowskiej?

Viki Gabor jest dumna z romskiego pochodzenia

Viki Gabor zawsze z dumą mówi o swoim romskim pochodzeniu. Od samego początku swojej obecności na scenie muzycznej młoda wokalistka stara się łączyć elementy kultury romskiej z muzyką pop i R&B. Różnorodne etniczne brzmienia można zauważyć m.in. w jej przeboju "Superhero", który zapewnił jej wygraną na Eurowizji Junior 2019, a także w utworach takich jak "Ramię w ramię", "15 lat" czy "Stop Playing Games". Podczas wywiadu dla serwisu Eska.pl piosenkarka wskazała również, że wiedza społeczeństwa na temat kultury romskiej jest znikoma, czego dowodem były komentarze dotyczące jej rzekomych zaręczyn z Giovannim Trojankiem.

No, nie wiecie nic [o kulturze romskiej], ale ja nie muszę się nikomu z niczego tłumaczyć. Życzę wam szczęścia w życiu - odpowiedziała.

Viki Gabor o romskich korzeniach Edyty Górniak

W ostatnim czasie Edyta Górniak coraz częściej odwołuje się do swojego romskiego dziedzictwa. W najnowszym dokumencie udostępnionym na platformie SkyShowtime artystka obszernie opowiedziała o swoim ojcu, o którym wspomina też w piosence "Superpower". Z kolei podczas Polsat Hit Festiwal zaprezentowała własną interpretację utworu "My, Cyganie" z repertuaru Krzysztofa Krawczyka. Występ ten wywołał zachwyt u Viki Gabor, która przyznała, że chętnie nagrałaby z Górniak jakiś tradycyjny romski utwór.

Myślę, że to jest fajny pomysł. Bardzo cieszę się z tego, że pani Edyta mówi głośniej o romskich korzeniach, bo dla mnie jest to piękne, że ma te korzenie romskie. Jest to piękna tradycja, piękna kultura, więc fajnie o tym mówić głośno, opowiadać o niej, wyjaśniać ludziom, jak ona wygląda od środka, bo wiele osób tego nie wie. To, że głośniej o tym mówimy, jest dobre. Taka wspólna piosenka była naprawdę super. Kocham głos Edyty, uwielbiam - mówiła w rozmowie z Eska.pl.

Viki Gabor komentuje projekt Justyny Steczkowskiej

Jak natomiast młoda gwiazda podchodzi do projektu "Roma Symphonica" Justyny Steczkowskiej? Koncepcja ta spotkała się z ostrą krytyką ze strony dr Joanny Talewicz. Prezeska Fundacji "W stronę dialogu" w wywiadzie dla "Wysokich Obcasów" podsumowała to w zdecydowanych słowach:

To, co robi Justyna Steczkowska, czyli posługiwanie się romską kulturą w imię własnych partykularnych celów i dochodów, to dla mnie zwyczajny obciach. To jest w większości krajów już niewyobrażalne, żeby sobie robić z czyjejś tożsamości wizerunek sceniczny, zabawę. To nie jest projekt o Romach, dla Romów, ona tutaj niczego nie zgłębia. Po prostu nawiązuje do strasznie przaśnego i bardzo niesprawiedliwego stereotypu. To utrwalanie krzywdzących stereotypów. I to również rasizm.

Wypowiedź Viki Gabor na ten temat była o wiele mniej stanowcza, choć zasugerowała, że również jest daleka od powielania schematów.

Myślę, że to zależy wszystko od tego, jak pokażemy tę tradycję romską. Ciężko mi jest odpowiedzieć na to pytanie, bo nie widziałam tego, co ona tam dodała. Bardzo kibicuję, trzymam kciuki i myślę, że to super gest, że robi trasę, która akurat będzie romska. Jestem ciekawa, jak będzie wyglądać - powiedziała reporterowi Eska.pl.

Sylwester z Dwojka Viki Gabor