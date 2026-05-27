Kiedy rozwód Wiśniewskich? Dopiero skończyła się sprawa w sądzie, a gwiazdor już zna termin kolejnej

2026-05-27 16:00

Michał Wiśniewski usłyszał właśnie wyrok w sprawie swojej kontrowersyjnej afery pożyczkowej. Wokalista legendarnego zespołu Ich Troje w sądzie nie krył łez, gdy ta wieloletnia batalia zakończyła się uniewinnieniem. Artystę wkrótce czeka jednak kolejna wizyta przed obliczem wymiaru sprawiedliwości. Tym razem chodzi o jego piąty rozwód.

27 maja w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie odbyła się kolejna rozprawa w kontrowersyjnej sprawie pożyczki, którą przed dwiema dekadami zaciągnął Michał Wiśniewski. Pełen emocji artysta składał zeznania, a potem zalał się łzami, gdy ostatecznie, po pięciu latach, usłyszał wyrok. Po pięcioletniej walce w sądach może w końcu odetchnąć z ulgą. Jednocześnie jednak, media podały datę zbliżającej się rozprawy rozwodowej...

Michał Wiśniewski niewinny. W sądzie uronił łzy

Afera pożyczkowa dotyczyła kwoty 2,8 mln zł zaciągniętej w banku SKOK Wołomin. Według wyroku pierwszej instancji, który zapadł w 2023 roku, Michał Wiśniewski miał w momencie wzięcia pożyczki posługiwać się nieprawdziwymi danymi. Popularny od lat artysta usłyszał wyrok półtora roku pozbawienia wolności oraz dodatkowo 80 tysięcy złotych grzywny. Postanowił jednak walczyć o swoje dobre imię i dopiął celu. Na rozprawie apelacyjnej objaśniał, że choć postępował lekkomyślnie, chcąc zainwestować w klub, to jednak posiadał zabezpieczenia finansowe i dobre intencje. Sąd pierwszej instancji miał popełnić błąd. Ostatecznie, po pięciu latach batalii wymiar sprawiedliwości szybko zdecydował o uniewinnieniu. Wiśniewski nie krył przed obecnymi łez!

Przed artystą głośny medialnie rozwód. Znamy datę rozprawy

Poruszony Michał Wiśniewski opuścił Sąd Apelacyjny z wyraźną ulgą. Wiemy jednak, że to nie koniec jego wizyt przed obliczem sądu. Również 27 maja media obiegła informacja o wyznaczonym terminie pierwszej rozprawy rozwodowej z Polą Wiśniewską. Muzyk znany między innymi z burzliwego życia prywatnego potwierdził rozstanie z piątą małżonką w połowie marca. Jak informuje "Plejada", specjalistka ds. informacji publicznej z Sądu Okręgowego w Warszawie, Aneta Gąsińska, przekazała termin rozprawy rozwodowej. Para spotka się na sali rozpraw w środę, 17 czerwca, o godzinie 12:30.

Pola Wiśniewska nie komentuje wyroku w sprawie jeszcze-męża

Ostatnia partnerka Michała Wiśniewskiego konsekwentnie unika wypowiadania się ze szczegółami w sprawach prywatnych. Mimo wielu niejednoznacznych słów, które padły w mediach społecznościowych, Pola Wiśniewska nie zdecydowała się dotychczas na otwarte komentowanie swojego rozwodu. Kilka dni temu ogłosiła za to sprzedaż sukni ślubnej, a w Dniu Matki zamieściła wymowny wpis o "ludziach, którzy potrafią być prawdziwym wsparciem". Zapytana o komentarz do uniewinnienia jeszcze-męża, odmówiła wypowiedzi dla redakcji "Jastrząb Post".

