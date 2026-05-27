Metallica już udostępniła nagranie koncertu w Polsce! Jest jeden haczyk - TYLE trzeba zapłacić

Koncert zespołu Metallica w Chorzowie, który miał miejsce kilka dni temu, był z pewnością jednym z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń muzycznych tego roku. Amerykańska ikona thrash metalu powróciła do Polski niecałe dwa lata po pamiętnych dwóch występach na warszawskim PGE Narodowym. Tym razem na miejsce pokazu formacja wybrała chorzowski Stadion Śląski.

W słynnym "Kotle Czarownic" zebrał się imponujący, liczący ponad 90 tysięcy osób tłum. Było to możliwe dzięki scenie w kształcie okręgu, umieszczonej na samym środku stadionu. Tak imponującym wynikiem Metallica zapisała się w historii obiektu, bijąc rekord jego frekwencji - należący jeszcze do niedawna do Dawida Podsiadły. Kilka dni po pokazie okazało się do tego wszystkiego, że tak ogromna liczba osób zebrana w jednym czasie w jednym miejscu sprawiła, że... zadrżała ziemia! Potwierdzili to już oficjalnie badacze z Planetarium Śląskiego.

Metallica zagrała klasyk Perfectu w Chorzowie

To właśnie na pokazie w Chorzowie Metallica, a dokładniej to gitarzysta Kirk Hammett i basista Robert Trujillo, w ramach swojej sekcji improwizacyjnej, wykonali słynne Chcemy być sobą Perfectu. Okazuje się, że już teraz można posłuchać oficjalnego nagrania tego występu! Jest jednak pewien haczyk...

Tyle trzeba zapłacić za nagranie audio koncertu Metalliki w Chorzowie

Zespół od lat już ma w zwyczaju dość szybkie udostępnianie za pośrednictwem swojej strony internetowej nagrań audio koncertów. Dokładnie tydzień po występie w Chorzowie grupa podzieliła się wyczekiwanym przez wielu i wiele zapisem - w tym oczywiście szeroko komentowanego wykonania Perfectu. Oczywiście nie jest ono dostępne za darmo...

Za format MP3 należy zapłacić 14,99$, czyli około 54,5 złotych. Zakup bezstratnych plików audio to koszt rzędu 18,99$, czyli około 70 zł. Tyle samo kosztuje dostęp do nagrania w streamingu, jak i zamówienie go w formie CD - mowa o 24,99$, czyli nieco ponad 90 złotych.