Ukochana Pawła Deląga czule obejmuje ciążowy brzuszek. W pięknych słowach wspomina zmarłą mamę

Aleksandra Kalita
2026-05-27 14:39

Paweł Deląg już za niedługo po raz trzeci zostanie ojcem. Aktor ma już dwóch dorosłych synów z poprzednich związków. Jeszcze w tym roku do rodzinnej gromadki dołączy kolejna pociecha. Ciążowymi krągłościami pochwaliła się ukochana Deląga. Patrycja Komorowska przy okazji postanowiła wspomnieć swoją zmarłą mamę.

Paweł Deląg i Patrycja Komorowska spodziewają się dziecka

W latach 90. Paweł Deląg (56 l.) było bożyszczem kobiet. O jego romansach z pięknymi gwiazdami krążyły legendy, ale on sam rzadko wypowiadał się na ten temat. Ze związku z aktorką Katarzyną Gajdarską ma syna Pawła. Od 1990 do 1993 roku był związany z aktorką Katarzyną Gajdarską, z którą doczekał się syna Pawła (33 l.). Z innego, nieformalnego związku ma syna Mikołaja (25 l.).

Aktor od kilku lat unikał rozmów dotyczących życia uczuciowego. W 2023 roku w rozmowie z Kubą Wojewódzkim (62 l.) i Piotrem Kędzierskim (43 l.) niespodziewanie potwierdził, że jest w związku. Nie wyjawił jednak tożsamości partnerki. Pierwsze zdjęcie Pawła Deląga i jego ukochanej pokazała w sierpniu 2024 roku... Beata Tadla (50 l.). Kilka tygodni później wspólną fotografią podzielił się również sam aktor. Podpisał je wymownie: "My".

Jego wybranką jest o dwadzieścia lat młodsza Patrycja Komorowska (36 l.). Para raczej unika medialnego szumu. Rzadko pojawiają się na branżowych imprezach. Znacznie chętniej wrzucają do sieci wspólne zdjęcia. W marcu pani psycholog dodała post, w którym pochwaliła się ciążowym brzuszkiem!

Patrycja Komorowska w Dniu Matki wspomina zmarłą mamę

Od tamtej pory zwiększyła swoją obecność w mediach społecznościowych. Razem z ukochanym niecierpliwie czekają na pojawienie się na świecie maluszka. W Dniu Matki Patrycja Komorowska wrzuciła serię zdjęć w intensywnie czerwonej sukience, która idealnie podkreślała jej ciążowy brzuszek.

Mój pierwszy Dzień Matki, jeszcze w roli przyszłej mamy. To wyjątkowe uczucie, nosić pod sercem małego człowieka i powoli uczyć się tej nowej miłości - napisała w opisie.

W kolejnej części Patrycja wspomniała o swojej zmarłej mamie. W pięknych słowach opisała miłość od niej.

Dziś szczególnie myślę o mojej Mamie. Choć nie ma Jej już ze mną fizycznie, mam Ją cały czas w pamięci, w sercu, we wspomnieniach i w tym, co mi przekazała.

Mam nadzieję, że zbuduję ze swoim dzieckiem taką więź, jaką ja miałam z Nią... pełną czułości, bliskości, bezpieczeństwa i miłości, która zostaje z człowiekiem na całe życie - dodała.

Paweł Deląg, Patrycja Komorowska
