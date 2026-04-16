Ukochana Pawła Deląga nie oszczędza się nawet w ciąży! Pokazała zdjęcie z treningu

Aleksandra Kalita
2026-04-16 18:08

Pod koniec partnerka Pawła Deląga przekazała radosną wiadomość o ciąży. Od tamtej pory Patrycja Komorowska coraz chętniej udziela się w sieci. Piękna panie psycholog dosłownie rozkwita. Nawet w "stanie błogosławionym" nie zapomina o aktywności fizycznej. W czwartkowe popołudnie wrzuciła zdjęcie z treningu, a przy okazji zaprezentowała ciążowe krągłości.

Paweł Deląg nie kryje się już ze swoją miłością

Lata mijają, a Paweł Deląg (55 l.) nadal króluje na listach najprzystojniejszych polskich aktorów. Przed laty zyskał łatkę amanta, a media rozpisywały się na temat jego romansów. Od dłuższego czasu gwiazdor milczał jak zaklęty na temat swojego życia uczuciowego. Łączony był z różnymi pięknościami, ale nie potwierdził żadnej z relacji. Aż do czasu.

W 2023 roku w rozmowie z Kubą Wojewódzkim (62 l.) i Piotrem Kędzierskim (43 l.) niespodziewanie potwierdził, że jest w związku. Nie wyjawił jednak tożsamości partnerki. Pierwsze zdjęcie Pawła Deląga i jego ukochanej pokazała w sierpniu 2024 roku... Beata Tadla (50 l.). Kilka tygodni później wspólną fotografią podzielił się również sam aktor. Podpisał je wymownie: "My".

Partycja Komorowska nawet w ciąży ostro trenuje

Wybranką aktora jest o dwadzieścia lat młodsza Patrycja Komorowska (36 l.), certyfikowana psychoterapeutka i właścicielka poradni psychologicznej. Do tej pory para unikała medialnego szumu. Rzadko pojawiają się na branżowych imprezach. O wiele bardziej wylewni są w mediach społecznościowych, gdzie od czasu do czasu zamieszczali wspólne zdjęcia.

W ostatni poniedziałek marca Patrycja Komorowska zamieściła na Instagramie post, w którym poinformowała o ciąży! Latem razem z ukochanym powitają na świecie pierwszą wspólną pociechę. Dla Pawła Deląga będzie to trzecie dziecko. Aktor ma już dwóch dorosłych synów z poprzednich związków.

Komorowska coraz chętniej publikuje w sieci zarówno prywatne, jak i treści związane z jej profesją. Niedawno pokazała kadry z romantycznej randki z ukochanym. Z kolei w czwartkowe popołudnie wrzuciła filmik prosto z siłowni. Nawet w ciąży nie zapomina o aktywności fizycznej. Przy okazji zdradziła, że jest w 23. tygodniu ciąży.

