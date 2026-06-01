Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magdalena Tarnowska są parą. Zwycięzcy „Tańca z gwiazdami” pokazali romantyczne wideo

Spekulacje na temat bliższej relacji między Mikołajem „Bagim” Bagińskim a Magdaleną Tarnowską krążyły w mediach już podczas jubileuszowej edycji programu „Taniec z gwiazdami”. Zwycięzcy tanecznego show długo unikali jednak publicznych deklaracji i skupiali się wyłącznie na swoich obowiązkach zawodowych. Influencer często pojawiał się też wiosną na widowni w studiu Polsatu, aby wspierać swoją partnerkę oraz jej nowego ucznia Piotra Kędzierskiego.

Magdalena Tarnowska i Mikołaj Bagiński są w związku

Minęło ponad sześć miesięcy od wielkiego finału wspomnianego programu, zanim oboje zdecydowali się ostatecznie rozwiać wszelkie wątpliwości fanów. Na ich profilach w mediach społecznościowych opublikowano krótki materiał wideo z muzycznego wydarzenia. Zakochani nie kryli na nim wzajemnego uczucia i otwarcie okazywali sobie czułość przed obiektywem kamery.

Romantyczne wideo Mikołaja Bagińskiego i Magdy Tarnowskiej

Po wielotygodniowych domysłach internautów oficjalnie stało się jasne, że tych dwoje łączy coś więcej niż tylko przyjaźń. Tancerka i internetowy twórca wybrali się wspólnie na występ Kaśki Sochackiej i zaprezentowali światu nagranie z tego wieczoru. Na opublikowanym filmie widać, jak wtuleni w siebie śpiewają i całują się w rytm piosenki „Wiśnia”, która ma dla nich wyjątkowe znaczenie. To właśnie do tego popularnego utworu zaprezentowali swój ostatni układ choreograficzny w decydującym starciu o Kryształową Kulę.

