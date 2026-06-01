Tak została wokalistką Ich Troje. Martyna Majchrzak ominęła castingi do zespołu

Na przestrzeni wieloletniej kariery formacji Ich Troje, u boku Michała Wiśniewskiego oraz Jacka Łągwy pojawiało się wiele utalentowanych piosenkarek. Warto przypomnieć, że niektóre z nich, czyli Magda Femme oraz Anna Świątczak, stanęły na ślubnym kobiercu z charyzmatycznym frontmanem. Jednak w pamięci fanów najbardziej zapisała się Justyna Majkowska, ponieważ to w jej czasach grupa stworzyła swoje największe przeboje i triumfowała na scenie eurowizyjnej. Wokalistka postanowiła opuścić szeregi zespołu w momencie jego największej chwały, tłumacząc po długim czasie, że ogromna presja okazała się dla niej zbyt przytłaczająca. Kuluarowe plotki sugerowały również poważny konflikt z liderem, którego powodem miał być jej ówczesny wybranek, znany później z głośnej relacji z Dodą.

Martyna Majchrzak z Ich Troje ucina plotki o związku z Michałem Wiśniewskim

Od pewnego czasu stanowisko głównego żeńskiego głosu w Ich Troje piastuje Martyna Majchrzak. Świeżo upieczona członkini zespołu udzieliła wywiadu dla portalu ESKA.pl, w którym otwarcie odniosła się do internetowych spekulacji na temat jej rzekomych relacji z wokalistą. Artystka wyjaśniła przed kamerami, jak odbiera złośliwe sugestie internautów, według których wkrótce miałaby zostać szóstą partnerką życiową będącego w trakcie rozwodu Michała Wiśniewskiego.

Staram się nie czytać tych komentarzy, ale jak widzę, że będę szóstą żoną, to mnie krew zalewa - powiedziała nam przed kamerami.

Podczas tej samej rozmowy z dziennikarzami młoda piosenkarka uchyliła również rąbka tajemnicy na temat swoich muzycznych początków u boku słynnego duetu. Okazało się, że droga do zdobycia posady w kultowej formacji była w jej przypadku niezwykle nietypowa. Wschodząca gwiazda zdradziła bowiem, że całkowicie ominięto oficjalne przesłuchania i nie brała udziału w standardowym castingu wokalnym.

Martyna Majchrzak jak Justyna Majkowska. Michał Wiśniewski potwierdza niezwykły zbieg okoliczności

Rozwijając wątek swojego dołączenia do grupy w rozmowie z redakcją Eski, wokalistka dokładnie opisała przebieg wydarzeń, które zaprowadziły ją na wielką scenę. Główną rolę w całej sytuacji odegrały wieloletnie znajomości w branży muzycznej. Dziewczyna trafiła pod skrzydła lidera Ich Troje dzięki bezpośredniemu poleceniu ze strony cenionego instruktora wokalu, który prywatnie jest bardzo dobrym znajomym czerwonowłosego gwiazdora.

Zostałam wokalistką nie przez żaden casting, tylko przez naszego wspólnego przyjaciela tak naprawdę, Andrzeja Wawrzyniaka, który był moim nauczycielem śpiewu, a przyjacielem Michała, z którym stworzył kilka płyt - poinformowała.

Do dyskusji o rekrutacji nowej członkini zespołu dołączył sam Michał Wiśniewski, dorzucając bardzo interesujący fakt z historii formacji. Lider uściślił, że wspomniany pedagog wokalny przed laty odegrał wręcz identyczną rolę w przypadku innej kluczowej gwiazdy. To właśnie Andrzej Wawrzyniak odpowiadał za przyprowadzenie do grupy Justyny Majkowskiej, z którą muzycy odnieśli swoje najbardziej spektakularne sukcesy komercyjne.

Ten sam człowiek, który przyprowadził Justynę Majkowską w 2001 roku, więc to była bardzo dobra rekomendacja - podkreślił.

