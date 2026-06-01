Iwona Pavlović zagrała w serialu! Co z "Tańcem z Gwiazdami"? Wyciekły zdjęcia

Iwona Pavlović wraz z całym jury "Tańca z Gwiazdami" cieszą się wakacyjną przerwą w pracy. Ale "Czarna mamba" nie próżnuje. Tancerka, choreografka i najostrzejsza w ocenach jurorka TzG zagrała w serialu! Co więcej, tak jej się spodobało, że ma ochotę na główną rolę.

Czytaj także: Szok! Tyle Cugowski ma emerytury. Musi dorabiać w inny sposób

Ivona Pavlović zagrała w popularnym serialu!

Iwona Pavlović na swoim profilu na Instagramie pokazała się u boku Mariusza Węgłowskiego, niezawodowego aktora, którego widzowie uwielbiają. Aktualnie można go zobaczyć w odcinkach polsatowskiej serii "Policjantki i policjanci", najprawodpodobniej więc, tam właśnie pojawiła się Pavlović. Kogo zagrała?

Zobacz też: Doda "przejechała się" po Skolimie. "Zajmij się sprzedawaniem swojej kiełbasy, Skolim"

Gwiazda jury "Tańca z Gwiazdami" na planie popularnego serialu zagrała rolę "pani profesor". Węgłowski zapytał Pavlović, jak jej się podobało na planie serii. "Czarna mamba" była wprost zachwycona! Padły też z jej ust słowa o oczekiwaniu na główne role.

"Czarna mamba" myśli o karierze aktorki?

Pani profesor, proszę powiedzieć, jak pani się czuła dzisiaj na planie u nas? - zapytał gwiazdę TzG Węgłowski. Powiem wam tak, nieskromnie trochę, ale fantastycznie! Ja liczę w ogóle na jakieś główne role w przyszłości! Mieliśmy świetną zabawę, mam nadzieję, że wy też będziecie mieć świetną zabawę. Daliśmy z siebie wszystko, dużo śmiechu, zabawy, energii. Te kontuzje wcale nie są udawane, to jest prawdziwe wszystko!

Iwona Pavlović "umierała" ze śmiechu

Na planie serialu Polsatu musiało być naprawdę wesoło, bo Pavlović nie była w stanie ukryć rozbawienia. Ubrana była w kitel lekarski ze stetoskopem na szyki. Długie czarne włosy gwiazda jury "Tańca z Gwiazdami" spięła w kucyk. Jak Wam się podoba pani profesor Pavlović? Zobaczcie wszystko w naszej galerii zdjęć!

Nie przegap: Zbigniew Buczkowski wprost o swojej emeryturze. Uderzył w innych artystów

57

Iwona Pavlović spisała testament. "O tym powinno się mówić"