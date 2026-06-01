Szok! Tyle Cugowski ma emerytury. Musi dorabiać w inny sposób

Krzysztof Cugowski przez dekady należał do grona najpopularniejszych polskich wokalistów. Jako lider Budki Suflera wylansował wiele przebojów i zapisał się w historii rodzimej muzyki. Mimo imponującego dorobku jego świadczenie emerytalne od lat budzi zdziwienie.

Cugowski zdradził wysokość swojej emerytury

Muzyk nie ukrywał swojego rozczarowania wysokością emerytury. W książce "Śpiewanie mnie nie męczy - Cugowski rozmawia z Sierockim" zdradził, jaką kwotę co miesiąc otrzymuje z ZUS.

Po różnych rewaloryzacjach mam już 1700 zł, proszę państwa, i tylko się cieszę, że mi tej emerytury nie przynosi listonosz, bo by się zapewne naigrywał i śmiał

- wyznał Krzysztof Cugowski.

Nietrudno się domyślić, że przy obecnych kosztach życia taka kwota nie pozwalałaby gwiazdorowi na utrzymanie dotychczasowego standardu. Dlatego Cugowski, mimo emerytury, nadal pozostaje aktywny zawodowo.

Cugowski nie może przestać śpiewać

Po rozstaniu z Budką Suflera wokalista nieco ograniczył liczbę koncertów, jednak nie wycofał się całkowicie z życia zawodowego. Co więcej, znaczącą część jego dochodów stanowią dziś wpływy z odtwarzania utworów w serwisach streamingowych.

Artysta opowiedział o tym w rozmowie z Krzysztofem Stanowskim. Jak przyznał, tantiemy ze streamingu przynoszą mu znacznie więcej niż emerytura.

"Mogłoby tego nie być, prawda?"

Powiem panu, jakie są moje dochody, plus/minus, ze streamingu, bo o tym mówimy. To jest w miesiącu około 10 tys. Dobre i to. Mogłoby tego nie być, prawda? Tak że ja nie mam pretensji – podkreślił w rozmowie z Krzysztofem Stanowskim.

Oznacza to, że miesięczne wpływy ze streamingu mogą być nawet kilkukrotnie wyższe od świadczenia emerytalnego. To właśnie dzięki popularności swoich piosenek w internecie Krzysztof Cugowski może dziś liczyć na dodatkowy, całkiem solidny zastrzyk gotówki.

Cugowski niczego nie ukrywa

Choć wielu fanów może być zaskoczonych wysokością emerytury Cugowskiego, sam artysta nie ukrywa, że nauczył się patrzeć na sytuację z dystansem. Jednocześnie nie zamierza rezygnować z aktywności zawodowej, która od lat pozostaje ważną częścią jego życia.

