Skolim wulgarnie skomentował składki dla artystów. Internauci oburzeni, padły mocne wyzwiska

Kasia Kowalska
2026-05-31 17:40

Afera związana ze składkami dla artystów nie cichnie. Projekt ustawy przewidujący pomoc ZUS-owską dla twórców wywołał burzę w sieci, do której przyczynił się poseł Konfederacji Sławomir Mentzen. Do dyskusji włączył się Skolim, wypowiadając się niezwykle wulgarnie. Użytkownicy internetu są podzieleni co do tego, czy muzyk przesadził.

Autor: AKPA

Skolim wykorzystał piknik w Czeremsze, aby podzielić się swoimi poglądami politycznymi, co zaskoczyło uczestników wydarzenia. Znany wykonawca muzyki disco polo odniósł się do toczącej się w internecie dyskusji na temat dofinansowania składek ZUS dla twórców. Wcześniej do ostrych komentarzy Sławomira Mentzena w tej sprawie odnieśli się znani twórcy, tacy jak pisarz Jakub Żulczyk, aktorka Karolina Korwin-Piotrowska czy aktor Mateusz Damięcki. Wokalista zaprezentował zebranym monolog naszpikowany wulgaryzmami.

Wulgarne słowa Skolima na temat wsparcia artystów

Filmiki, na których Skolim wygłasza swoje opinie podczas pikniku w Czeremsze, natychmiast stały się popularne, szczególnie na platformie TikTok. Wokalista stwierdził w skrócie, że kłopoty finansowe artystów to wyłącznie ich sprawa i nie powinni oczekiwać wsparcia z funduszy państwowych. Muzyk disco polo argumentował, że są osoby bardziej potrzebujące takiego dofinansowania, wskazując m.in. na chore dzieci.

Artyści, albo ci starzy przechlali całą karierę, prze*ebali, albo ci młodzi robią taką chu*ową muzykę czy obraz, że nikt tego nie chce oglądać, a domagają się naszych pieniędzy. Nie ma na to naszej racji. Jak mają nasze pieniądze iść, to na dzieci, na drogi, a nie na jakieś ku*wy i ćp*nów. [...] Nigdy na to nie pozwolę. Ja gram pięćset trzy koncerty w roku w całej Polsce. [...] nie można wyciągać rąk po pieniądze, które się nie należą, bo dzieci potrzebują zbiórki. Ku*wa dzieci chorują na raka. Wspieramy wszystkich, to pieniądze muszą u nas w Polsce zostać. Nawet grosza nie dam na to, żeby szło za granicę, ale nasze polskie dzieci, nasi emeryci i renciści mają mieć jak najlepiej - powiedział Skolim na nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Reakcja sieci na monolog Skolima z pikniku

Wulgarne słowa artysty szybko wywołały ostrą reakcję ze strony internautów, stając się zarzewiem sporych kontrowersji. Obserwatorzy zajęli dwa skrajne stanowiska. Część z nich poparła piosenkarza, pisząc: „Nie przepadam za nim, ale tu się zgodzę”, „Lubię gościa, jest konkretny, brawo Skolim”, „Ja myślę, że ty dużo dobrego byś w polityce zadziałał” czy „Nie słucham twojej muzyki, ale szacun za to co mówisz”. Drudzy krytykowali go za brak taktu i szokującą niewiedzę, sugerując: „można to inaczej powiedzieć, a nie przekleństwem” i upominając: „kultury trochę, bez tego k na początku”.

