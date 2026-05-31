Rodzina Filipa nie pojawiła się na ślubie w "Love is Blind". Znamy powód!

Polski debiut formatu "Love is Blind: Polska" miał miejsce w maju 2026 roku jako lokalna odpowiedź na światowy fenomen platformy Netflix. Reality show funkcjonuje na zasadach eksperymentu społecznego, angażując singli w randkowanie w ciemno wewnątrz dźwiękoszczelnych boksów. Głównym celem uczestników jest wypracowanie głębokiego porozumienia bez znajomości wyglądu partnera, a pierwsza bezpośrednia konfrontacja wizualna następuje dopiero w momencie zaręczyn. Dalszy etap obejmuje wspólną podróż oraz okres próbnego pożycia, co weryfikuje trwałość zbudowanych więzi przed ostateczną decyzją podejmowaną na ślubnym kobiercu.

Gospodarzami pierwszej polskiej serii została para celebrytów - aktorka Zofia Zborowska-Wrona wraz z mężem, siatkarzem Andrzejem Wroną.

Filip i Daria stworzyli relację, która dla wielu widzów była sporym zaskoczeniem. Choć było widać między nimi zrozumienie, w programie pokazywano głównie ich rozmowy z podtekstem seksualnym. Sytuację komplikował fakt, że oboje rozwijali równolegle obiecujące znajomości z innymi uczestnikami: Daria z Jackiem, a Filip z Julitą. Ostatecznie jednak zdecydowali się na zaręczyny, po których musieli zmierzyć się z wyzwaniami codzienności. Praca Filipa w charakterze stewarda generowała spięcia wynikające z jego częstej nieobecności, lecz narzeczeni dążyli do polubownego rozwiązywania sporów. Choć mężczyzna bił się z myślami i publicznie wyrażał wątpliwości co do sformalizowania związku, finałowa decyzja wprawiła publiczność w osłupienie. Filip bez wahania wypowiedział przed ołtarzem sakramentalne „tak”, pieczętując związek z Darią. Podczas "Reunion" widzowie dowiedzieli się, że para tworzy dalej szczęśliwy związek.

Wielu widzów było zasmuconych faktem, że Filip podczas eksperymentu był praktycznie sam. Darii towarzyszyła ukochana rodzina i przyjaciółki. Chłopaka wspierali głównie koledzy, ale podczas wszystkiego nie zobaczyliśmy koło niego rodziców. W programie nie komentował tego tematu. W podcaście "Piekielnie Szczere" Daria z Filipem odnieśli się do tematu. Jak się okazało, powód okazał się z pozoru bardzo prosty.

- Poza kamerami udało nam się poznać. Tutaj jest dużo gdzieś pokazanej napięcia. Po prostu nie chcieli brać w tym udziału. Z różnych względów, przeróżnych, po prostu nie chcieli się pokazywać [...] Filip już miał kilka szalonych pomysłów i decyzji gdzieś tam w życiu, więc mama pewnie pomyślała, co on znowu wymyślił, ale kiedy się poznałyśmy już poza kamerami, pojechaliśmy do Trójmiasta, to jakby było bardzo fajnie i przyjemnie - powiedziała Daria.

Okazało się, że Daria ma regularny kontakt ze swoją teściową. Tak samo Filip ma znakomitą relację z rodziną swojej żony. Nie ukrywa, iż wszyscy są mu tam bliscy, szczególnie dziadek, który niedawno zaczął poważnie chorować.

