Plucie i wielkie grupowe "auu" uczestników "Love is Blind". Marta na wakacjach, Damian szaleje w socialach

Love is Blind - na czym polega format

"Love is Blind: Polska" to krajowa wersja światowego formatu, która swoją premierę miała w maju 2026 roku. Program realizowany jest jako eksperyment społeczny, w którym single poszukujący partnerów prowadzą rozmowy w specjalnych, odizolowanych kabinach. Kluczowym założeniem jest nawiązanie relacji opartej wyłącznie na emocjach i rozmowie. Uczestnicy mogą zobaczyć się dopiero po zaręczynach, po których następuje etap wspólnego wyjazdu oraz wspólnego mieszkania. Finałem projektu jest ceremonia ślubna.

W roli prowadzących polską edycję zadebiutowali Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona.

Love is Blind - Relacja Marty i Damiana w programie

Pochodząca ze Śląska Marta, na stałe od lat mieszka w Warszawie, gdzie pracuje jako stylistka paznokci. Stała się jedną z bardziej lubianych uczestniczek "Love is Blind:Polska". Jej główną motywacją był udział w eksperymencie w celu znalezienia trwałej miłości i założenia rodziny. W finałowym etapie randek w ciemno wybierała między dwoma kandydatami: MP oraz Damianem. Ostatecznie zdecydowała się na relację z Damianem. Po pierwszym spotkaniu twarzą w twarz para szybko nawiązała bliskie porozumienie, choć nie zabrakło pól konfliktowych. Marta zarzucała partnerowi zmianę zachowania w towarzystwie znajomych, natomiast Damiana niepokoiły dysproporcje w ich zarobkach.

Mimo obaw, para zdecydowała się na zawarcie małżeństwa przed kamerami. Ich wspólna przyszłość stanęła jednak pod znakiem zapytania, gdy nie pojawili się na oficjalnym spotkaniu „Reunion”. Nieobecność ta wywołała liczne domysły fanów „Love is Blind: Polska”. Małżonkowie ograniczyli się jedynie do opublikowania w mediach społecznościowych krótkiego oświadczenia, w którym poprosili internautów o uszanowanie ich prywatności i danie im niezbędnego czasu.

Zofia Zborowska-Wrona nie miała forów na studiach. Córka legendy bez protekcji!

Love is Blind:Polska - Marta i Damian dokładają do pieca. Widzowie chwalą mężczyznę

Kilka dni temu na łamach portalu Super Express pisaliśmy o wakacjach Marty w Egipcie i unikaniu tematu ślubu. Okazało się, że nagle pod postem o dołączeniu do agencji influencerów usunięto komentarze, a pod pozostałymi niektóre z wpisów są usuwane. Kobieta nie odniosła się do zarzutów widzów, choć regularnie oni starają się dowiedzieć, jak naprawdę wygląda jej relacja z Damianem.

Mężczyzna za to nie odpuszcza swojego zabawnego wrzucania rolek do mediów społecznościowych. W dniu Reuniona w "zabawny sposób" ogłosił, że dalej utrzymuje kontakt z Krzyśkiem - przez wrzucenie filmiku z ich stopami. Do pieca dołożył jednak ostatnimi filmikami. Widać na nim, jak panowie jadą w jakąś podróż. Bardzo szczęśliwi, regularnie robią kultowe już "auuu". Jeden z filmików przedstawia ich nawet, jak Damian bierze wodę w usta, gania kolegów i na nich... pluje. Patrząc na stylizacje, można przypuszczać, że filmiki nagrano podczas wieczoru kawalerskiego uczestników "Love is Blind:Polska". Nagrania i zdjęcia zobaczycie w naszej galerii.

Ani Marta, ani Damian dalej nie odnieśli się do kwestii tego, czy są razem. Malika podczas swojego Q&A nie odpowiada na te pytania, a Marta stanowczo omija komentarze.

20

Sonda Wybierz najlepszego uczestnik "Love is Blind:Polska" MP Kamil Krzysiu Jacek Filip Damian Ktoś inny