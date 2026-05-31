Dramat w powiecie bocheńskim. 3-latek wpadł do stawu. Podjęto reanimację

Martyna Urban
2026-05-31 8:36

3-letnie dziecko wpadło do przydomowego stawu w powiecie bocheńskim w Małopolsce.Na miejsce skierowano służby ratunkowe, w tym śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dziecko zostało wyciągnięte z wody, a ratownikom udało się przywrócić mu czynności życiowe.

W akcji śmigłowiec LPR

zdj. ilustracyjne

3-latek wpadł do przydomowego stawu

Do dramatycznego zdarzenia doszło w sobotę, 30 maja wieczorem na terenie powiatu bocheńskiego. Jak jako pierwsze podało RMF FM, około godziny 19.50 służby otrzymały zgłoszenie o 3-letnim dziecku, które wpadło do przydomowego stawu.

– Z posiadanych przez nas informacji wynika, że dziecko przebywało wraz z rodzicami. Prawdopodobnie wystarczyła chwila nieuwagi i zeszło im z oczu dosłownie na moment – przekazała redakcji "SE" podkomisarz Iwona Szelichiewicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Na miejsce natychmiast skierowano wszystkie służby ratunkowe, w tym straż pożarną, zespół ratownictwa medycznego oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dziecko zostało wyciągnięte ze stawu, a następnie rozpoczęto jego reanimację.

– Dziecku przywrócono czynności życiowe. Następnie zostało przetransportowane śmigłowcem do jednego z krakowskich szpitali – przekazała rzeczniczka małopolskiej policji.

Jak dodała, rodzice 3-latka zostali przebadani na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu. Badania wykazały, że byli trzeźwi.

– Rodzice zostali przebadani przez policjantów. Nie było zastrzeżeń co do ich stanu trzeźwości – podkreśliła podkom. Szelichiewicz.

Służby będą wyjaśniać okoliczności zdarzenia

Na miejscu zdarzenia funkcjonariusze prowadzili czynności pod nadzorem prokuratora. Śledczy będą wyjaśniać dokładne okoliczności wypadku, w tym to, jak doszło do przedostania się dziecka do stawu oraz czy teren był odpowiednio zabezpieczony.

Policja nie dysponowała jeszcze w niedzielę rano aktualnymi informacjami na temat stanu zdrowia 3-latka. Funkcjonariusze zapowiadali jednak, że będą ustalać szczegóły bezpośrednio w szpitalu.

– Na tę chwilę nie mamy jeszcze informacji dotyczących aktualnego stanu zdrowia dziecka. – poinformowała rzeczniczka.

Okoliczności zdarzenia są wyjaśniane.

