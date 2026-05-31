Dron uderzył w budynek turbiny elektrowni

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) poinformowała w sobotę późnym wieczorem, że otrzymała od kierownictwa Zaporoskiej Elektrowni Atomowej informację o uderzeniu drona w budynek turbiny. Do zdarzenia miało dojść na terenie największej elektrowni jądrowej w Europie, znajdującej się w kontrolowanej przez Rosję części południowo-wschodniej Ukrainy.

Dyrektor generalny MAEA, Rafael Grossi, wyraził poważne zaniepokojenie incydentem. Jak podkreślił, wszelkie działania militarne prowadzone w pobliżu obiektów nuklearnych zwiększają ryzyko wystąpienia niebezpiecznych sytuacji. „Atakowanie obiektów jądrowych to jak igranie z ogniem” – zaznaczył szef Agencji, apelując o zachowanie najwyższej ostrożności.

Według informacji przekazanych MAEA w wyniku uderzenia w ścianie budynku turbiny powstała wyrwa. Na razie nie podano szczegółów dotyczących rozmiaru uszkodzeń ani ewentualnego wpływu zdarzenia na funkcjonowanie elektrowni. Agencja poinformowała jednak, że jej eksperci stale obecni na terenie obiektu zwrócili się o dostęp do uszkodzonego budynku, aby samodzielnie ocenić skalę zniszczeń i ustalić okoliczności incydentu.

Zaporoska elektrownia newralgicznym punktem

Zaporoska Elektrownia Atomowa od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę pozostaje jednym z najbardziej wrażliwych punktów konfliktu. Międzynarodowe instytucje wielokrotnie ostrzegały, że działania wojenne prowadzone w pobliżu elektrowni stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa jądrowego nie tylko Ukrainy, ale także całego regionu.

MAEA przypomniała również o rosnącej aktywności bezzałogowców w pobliżu ukraińskich obiektów nuklearnych. W połowie maja Agencja informowała o ponad 160 przelotach dronów odnotowanych w ciągu dwóch dni w rejonie Zaporoskiej, Rówieńskiej, Południowoukraińskiej oraz Czarnobylskiej elektrowni. Choć nie stwierdzono wówczas bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa tych obiektów, eksperci zwracali uwagę na niepokojącą skalę tego zjawiska.

Rafael Grossi ponownie zaapelował do wszystkich stron konfliktu o powstrzymanie się od działań zbrojnych w pobliżu instalacji jądrowych. Jak podkreślił, nawet pojedynczy incydent może doprowadzić do sytuacji trudnej do przewidzenia, dlatego ochrona takich obiektów powinna pozostawać absolutnym priorytetem.

To nie pierwszy przypadek naruszenia bezpieczeństwa wokół Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. W ostatnich latach obiekt wielokrotnie znajdował się w centrum uwagi społeczności międzynarodowej z powodu ostrzałów, problemów z dostawami energii oraz zagrożeń związanych z prowadzonymi w pobliżu działaniami wojennymi.

