John z Londynu tak czyścić sedes. Rozsyp to po desce sedesowej. Bez Twojego wysiłku wyżre kamień i żółte plamy, a sedes rozbłyśnie bielą. Domowy trik na czyszczenie deski sedesowej

Czyszczenie toalety to jedna z najważniejszych czynności podczas domowych porządków. Sedes z uwagi na swoje zastosowanie jest jednym z najbrudniejszych miejsc w całym domu. Zbierają się w nim tysiące zarazków, a tym groźne bakterie e-coli. Eksperci wskazują, że prawidłowe czyszczenie toalety i mycie rąk może uratować nas przed groźnymi chorobami.

Jednym z najczęściej popełnianych błędów podczas mycia toalety jest zapominanie o desce sedesowej. Nie tylko jest ona dotykana dłońmi, co może sprzyjać transferowi zarazków na naszą skórę, ale także zbierają się na niej osady z wody oraz kamień. Z czasem, nieoczyszczona deska sedesowa robi się żółta, a zabrudzenia wyżerają się w jej powierzchnię. W takiej sytuacji doczyszczenie desko sedesowej staje się bardzo trudne. Na szczęście z pomocą przychodzą domowe sposoby.

Ekologiczne metody czyszczenia toalety działają tak samo dobrze jak chemia gospodarcza. Entuzjaści tego rodzaju sposobów wskazują, aby do czyszczenia toalety sięgać po produkty o działaniu bakteriobójczym. W przypadku deski sedesowej najczęściej poleca się sodę oczyszczoną. Ten popularny w kuchni proszek nie tylko świetnie usuwa zarazki i drobnoustroje, ale również działa wybielająco. Wystarczy, że wymieszasz sodę oczyszczoną z wodą w równych proporcjach, by powstała gęsta pasta i wetrzesz ją w deskę sedesową. Całość należy zostawić na kilka godzin, a następnie dokładnie spłukać wodą. Soda oczyszczona jest bezpieczna dla plastikowych powierzchni, a jednocześnie je wybiela i usuwa zacieki oraz kamień. Regularne sięganie po sodę oczyszczoną do czyszczenia toalet pozwoli Ci utrzymać ją w czystości i sprawi, że nie będzie osadzać się w niej kamień. Alternatywnie możesz użyć także kwasku cytrynowego lub zwykłej pianki do golenia.

W przypadku większych zabrudzeń warto sięgnąć po bardziej zaawansowane metody. Jedna z nich jest klasyczny wybielacz do ubrań. To silny środek, który doczyszcza praktycznie wszystkie powierzchnie. Usuwa kamień, osady oraz zacieki. Jest bardzo żrący dlatego też zawsze zakładaj rękawiczki, aby chronić dłonie. Aby wybielacz mógł jak najlepiej zadziałać na zabrudzoną deskę sedesową dobrze jest wcześniej ją zdemontować. Do dużej miski lub wanny nalej około 3 szklanki wybielacza i dolej wody. W tak przygotowanym roztworze delikatnie zanurz deskę sedesową na około 15 minut. Wybielacz doczyści wszystkie zakamarki i przywróci powierzchni oryginalna biel. Po 15 minut wyjmij deskę i dokładnie opłucz ją pod bieżącą wodą.

