Gdzie wyjechać z dziećmi na weekend? Takich przeżyć nie zapomni żaden maluch ani dorosły. Niesamowita podróż w czasie na Opolszczyźnie

Odkryj JuraPark Krasiejów – unikalny kompleks edukacyjno-rozrywkowy, wzniesiony na autentycznym stanowisku paleontologicznym, gdzie ożywa prehistoria.

Zwiedzaj prawdziwe wykopaliska, podziwiaj ponad 200 modeli dinozaurów i poznaj pionierską Strefę Sejsmologiczną monitorującą drgania Ziemi.

Odkryj, jak połączyć naukę z przygodą i dlaczego to idealny wybór na rodzinny weekend!

JuraPark Krasiejów to nie tylko punkt na turystycznej mapie Polski, to brama do prehistorii, kompleks edukacyjno-rozrywkowy o światowym unikalności, wzniesiony na fundamencie autentycznego stanowiska paleontologicznego. To właśnie tutaj, 230 milionów lat temu, tętniło życie, a dziś, w sercu Opolszczyzny, nauka spotyka się z niezapomnianą rodzinną przygodą, wszechobecną naturą i najnowocześniejszą edukacją.

Autentyczność, która zapiera dech w piersiach

Sercem Krasiejowa jest jego niezaprzeczalna autentyczność. W przeciwieństwie do wielu innych parków tematycznych, JuraPark powstał dokładnie tam, gdzie odkryto jedne z najważniejszych znalezisk paleontologicznych w Europie. Zwiedzający mają rzadką okazję zobaczyć prawdziwe stanowisko wykopaliskowe, gdzie do dziś prowadzone są intensywne badania naukowe. Kulminacją tego doświadczenia jest Pawilon Paleontologiczny – niezwykła konstrukcja, która chroni skamieniałości w ich oryginalnym miejscu odkrycia. Możesz stanąć nad odciśniętymi w skałach śladami pradawnego życia, poczuć dreszcz emocji, widząc szczątki prehistorycznych gadów dokładnie tam, gdzie spoczęły miliony lat temu. To doświadczenie, które głęboko porusza zarówno dziecięcą wyobraźnię, jak i dorosłych poszukiwaczy wiedzy.

Podróż przez miliardy lat: od Wielkiego Wybuchu do ery dinozaurów

JuraPark Krasiejów zaprasza do multimedialnej podróży, która rozpoczyna się od samego początku istnienia Wszechświata. Tunel Czasu to spektakularna kapsuła, która przenosi odwiedzających przez miliardy lat ewolucji Ziemi, od iskry Wielkiego Wybuchu, przez formowanie się planet, aż po bujną erę dinozaurów. Po wyjściu z tunelu, otacza Cię świat gigantów. Blisko 2-kilometrowa ścieżka dydaktyczna wije się przez malowniczy krajobraz dawnej kopalni, prezentując ponad 200 modeli dinozaurów i prehistorycznych stworzeń w ich naturalnych rozmiarach. Spotkasz tu monumentalne brachiozaury, przerażająco realistyczne drapieżniki i majestatycznego amficeliasa, które sprawiają, że spacer staje się prawdziwą, immersyjną wyprawą do serca prehistorii. Każdy szczegół modeli, umiejscowienie ich w środowisku, sprawia, że łatwo zapomnieć o współczesności.

Podwodne królestwo i naukowe innowacje 2026

Kolejnym punktem, który zachwyca i edukuje, jest Prehistoryczne Oceanarium. Dzięki zaawansowanej technologii 3D, zanurzysz się w głębinach oceanów sprzed milionów lat, stając oko w oko z morskimi potworami, takimi jak olbrzymi megalodon czy pradawne gady morskie. W sezonie 2026 Oceanarium wzbogaciło się o nową, imponującą atrakcję – największego ekologicznego rekina w Polsce, ponad 5-metrową rekonstrukcję wykonaną w całości z materiałów przyjaznych środowisku, co podkreśla zaangażowanie Parku w edukację ekologiczną.

Krasiejów nigdy nie przestaje się rozwijać, a rok 2026 przynosi prawdziwą perełkę dla miłośników nauki i geologii. TAURON – Strefa Sejsmologiczna to pionierska atrakcja, jedyne takie miejsce w polskim parku tematycznym, gdzie można zobaczyć w pełni działający sejsmometr, podłączony do rzeczywistego systemu monitoringu drgań Ziemi. Projekt ten, powstały we współpracy z Państwowym Instytutem Geologicznym, pozwala odwiedzającym obserwować prawdziwe dane sejsmiczne w czasie rzeczywistym, ucząc o potędze i dynamice naszej planety. To szansa, by zobaczyć, jak Ziemia "oddycha" i przekonać się, jak fascynująca może być nauka.

Historia człowieka i przestrzeń dla każdego

Prehistoryczna opowieść jest kompleksowo uzupełniona przez Park Nauki i Ewolucji Człowieka. To nowoczesna, interaktywna przestrzeń, która zabiera zwiedzających w fascynującą podróż przez historię ludzkości – od pierwszych hominidów, przez rozwój narzędzi i języka, aż po narodziny cywilizacji. Dzięki multimediom i emocjonalnemu storytellingowi, edukacja staje się tu prawdziwym przeżyciem, pokazującym nasze miejsce w długiej historii życia na Ziemi.

JuraPark Krasiejów coraz częściej wybierany jest jako idealny kierunek na rodzinny weekend lub kilkudniowy wypoczynek, i to z wielu powodów. Jego ogromnym atutem jest malownicze położenie wśród zieleni i terenów przyrodniczych Opolszczyzny. To oaza spokoju, pozbawiona wielkomiejskiego chaosu, przebodźcowania sensorycznego, wszechobecnego hałasu czy agresywnej muzyki, typowej dla wielu dużych parków rozrywki. Dzięki temu Krasiejów doskonale odnajdują rodziny z małymi dziećmi, seniorzy, a także osoby w spektrum autyzmu i osoby wysoko wrażliwe sensorycznie, dla których komfort i możliwość zwiedzania we własnym tempie są kluczowe.

Dostępność, komfort i slow travel

Szerokie alejki, łagodne przejścia, duża ilość przestrzeni, liczne, łatwo dostępne toalety oraz obfitość punktów gastronomicznych i miejsc do odpoczynku, sprawiają, że jest to miejsce dostępne i komfortowe dla każdego, niezależnie od wieku czy sprawności ruchowej.

Coraz większą rolę odgrywa również rozbudowana baza noclegowa i innowacyjny Program „Ambasador JuraParku”. Łączy on park z siecią lokalnych hoteli, pensjonatów, domków i gospodarstw agroturystycznych, umożliwiając gościom korzystanie z atrakcji przez kilka dni i odkrywanie Krasiejowa bez pośpiechu. To idealna odpowiedź na współczesny trend slow travel i rodzinnego wypoczynku blisko natury. Krasiejów jest również miejscem przyjaznym osobom podróżującym z psami, oferując na miejscu noclegi, pole namiotowe i camper park, a okolica zachęca do długich spacerów, wycieczek rowerowych i aktywnego wypoczynku na łonie natury.

Dogodny dojazd i przygoda od samego początku

Ogromnym atutem jest także dogodny dojazd. JuraPark znajduje się zaledwie około 30 minut od Opola, około 1,5 godziny od Wrocławia i aglomeracji śląskiej, oraz około 3–3,5 godziny od Warszawy. Na miejscu dostępny jest duży, bezpłatny parking dla samochodów osobowych, autokarów i kamperów. Co więcej, do Krasiejowa można dotrzeć również koleją, a spacer od stacji PKP do parku zamienia się w dodatkową przygodę dzięki DinoSzlakowi Kraśki – edukacyjnej trasie, która prowadzi prosto do fascynującego świata dinozaurów.

JuraPark Krasiejów to dziś coś znacznie więcej niż tylko park rozrywki. To kompleksowa opowieść o Ziemi i życiu, gdzie historia spotyka się z naturą, edukacją i głębokimi, rodzinnymi emocjami. To miejsce, do którego przyjeżdża się nie tylko po atrakcje, ale po wspólne przeżycia, cenne lekcje i prawdziwy, spokojny odpoczynek w otoczeniu niezwykłej przeszłości.