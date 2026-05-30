Te słowa usłyszał chyba każdy rodzic od swojego dziecka. Majaland ruszył z kampanią „Jeszcze raz”

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
Materiały prasowe
2026-05-30 6:36

W maju Majaland rozpoczęło ogólnopolską kampanię "Jeszcze raz". Akcja, inspirowana dziecięcą chęcią niekończącej się zabawy, promuje markę za pomocą specjalnie stworzonej, chwytliwej piosenki. Utwór, powstały przy wsparciu sztucznej inteligencji, jest głównym motywem kampanii radiowej i telewizyjnej.

Majaland

i

Autor: materiały prasowe/Majaland/ Materiały prasowe
  • Majaland rusza z ogólnopolską kampanią "Jeszcze raz", wykorzystując utwór stworzony przez AI i zapraszając twórców do jego remiksowania.
  • W lipcu 2027 roku w Gliwicach otworzy się czwarty park Majaland – inwestycja ponad 50 milionów euro z atrakcjami Nickelodeon.
  • Sprawdź, jak Majaland łączy technologię z rozrywką i co czeka na Ciebie w najnowszym parku z ulubionymi bohaterami!

Kampania Majaland w wielu kanałach

Kampania jest realizowana w wielu kanałach, w tym w telewizji, radiu, reklamie OOH oraz aktywacjach digital i w mediach społecznościowych. W ramach ogólnokrajowego zasięgu Majaland zabrał również kampanię w trasę dzięki reklamom umieszczonym na flocie logistycznej znanej sieci detalicznej, które przekształcają codzienne operacje transportowe w mobilną platformę mediową, wprowadzając przekaz „Jeszcze raz” do odbiorców w całej Polsce.

Dodatkowo wykorzystanie utworu skomponowanego przy użyciu AI nie kończy się na emisji reklamowej. Majaland traktuje go jako otwartą bazę kreatywną i zaprasza młodych twórców, muzyków oraz digital creatorów do tworzenia własnych wersji, remixów i interpretacji. W ten sposób kampania łączy technologię z kreatywnością i rozwojem talentów.

Nazwa ‘Jeszcze raz’ doskonale oddaje ducha Majalandu. Każdy, kto odwiedził nasze parki, wie, że jedna wizyta nigdy nie wystarcza. Najczęściej słyszymy: ‘Mamo, tato, jeszcze raz!’ W tym roku postanowiliśmy pójść o krok dalej i zbadać kreatywny potencjał AI, angażując ją w kampanię. Efektem jest utwór, który definiuje naszą komunikację w tym sezonie. Choć nie jest idealny, podobnie jak AI, stanowi solidną podstawę do reinterpretacji, remiksów i dalszych kreatywnych eksploracji. Z entuzjazmem zapraszamy młodych twórców do rozwijania go, wyrażania swojego talentu i, co najważniejsze, dobrej zabawy w tym procesie

– mówi Rafał Zagórski, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu w Majaland Polska.

Za stworzenie kampanii odpowiadały: Laola Team – koncepcja kreatywna i realizacja kampanii oraz Havas Media Network Polska – działania w obszarze mediów digital. Link do kampanii znajdziesz tutaj.

Nowy park w Gliwicach już w lipcu 2027

Momentum Leisure, holenderski deweloper stojący za sukcesem parków tematycznych Majaland w Polsce, od grudnia u.r. jest w trakcie budowy swojego czwartego parku rozrywki w kraju. Nowa lokalizacja znajduje się w Gliwicach i stanowi inwestycję przekraczającą 50 milionów euro.

Powstający park zostanie zrealizowany na terenie o powierzchni 67 000 m², przylegającym do kompleksu handlowego Europa Centralna, jednego z największych parków handlowych w regionie. Projekt obejmie 10 000 m² atrakcji wewnętrznych oraz dodatkowe 10 000 m² przestrzeni rozrywkowej na świeżym powietrzu, co jeszcze bardziej umocni pozycję Majalandu jako wiodącej marki rodzinnej rozrywki w Polsce. Wielkie otwarcie zaplanowano na lipiec 2027 roku. W przeciwieństwie do wcześniejszych inwestycji, takich jak Majaland Kownaty, Majaland Warszawa czy Majaland Gdańsk, park w Gliwicach wprowadzi nową i innowacyjną koncepcję wspieraną odświeżoną identyfikacją marki, która ma zostać ujawniona w drugim kwartale 2026 roku.

Nowa destynacja będzie silnie opierać się na międzynarodowo rozpoznawalnych franczyzach rozrywkowych Nickelodeon, w tym ikonicznych postaciach takich jak SpongeBob Kanciastoporty, Psi Patrol oraz Wojownicze Żółwie Ninja, a także uwielbianych Smerfach. Koncepcja kreatywna jest opracowywana we współpracy z firmą Leisure Expert Group z Amsterdamu.

Majaland z kampanią „Jeszcze raz”

i

Autor: Majaland/ Materiały prasowe Majaland z kampanią „Jeszcze raz”
Przeczytaj także:
Rodzicu pakuj walizki i w drogę! Co zobaczyć w Opolu w weekend? Wyjątkowe ZOO, …
To polskie miasto bije rekordy popularności wśród turystów. W lutym otworzy się tu jeden z największych parków rozrywki w Europie
Galeria zdjęć 29
Majaland w Góraszce. Otwarcie nowego parku rozrywki dla dzieci
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

GÓRASZKA