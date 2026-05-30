Te słowa usłyszał chyba każdy rodzic od swojego dziecka. Majaland ruszył z kampanią „Jeszcze raz”

Majaland rusza z ogólnopolską kampanią "Jeszcze raz", wykorzystując utwór stworzony przez AI i zapraszając twórców do jego remiksowania.

W lipcu 2027 roku w Gliwicach otworzy się czwarty park Majaland – inwestycja ponad 50 milionów euro z atrakcjami Nickelodeon.

Sprawdź, jak Majaland łączy technologię z rozrywką i co czeka na Ciebie w najnowszym parku z ulubionymi bohaterami!

Kampania Majaland w wielu kanałach

Kampania jest realizowana w wielu kanałach, w tym w telewizji, radiu, reklamie OOH oraz aktywacjach digital i w mediach społecznościowych. W ramach ogólnokrajowego zasięgu Majaland zabrał również kampanię w trasę dzięki reklamom umieszczonym na flocie logistycznej znanej sieci detalicznej, które przekształcają codzienne operacje transportowe w mobilną platformę mediową, wprowadzając przekaz „Jeszcze raz” do odbiorców w całej Polsce.

Dodatkowo wykorzystanie utworu skomponowanego przy użyciu AI nie kończy się na emisji reklamowej. Majaland traktuje go jako otwartą bazę kreatywną i zaprasza młodych twórców, muzyków oraz digital creatorów do tworzenia własnych wersji, remixów i interpretacji. W ten sposób kampania łączy technologię z kreatywnością i rozwojem talentów.

Nazwa ‘Jeszcze raz’ doskonale oddaje ducha Majalandu. Każdy, kto odwiedził nasze parki, wie, że jedna wizyta nigdy nie wystarcza. Najczęściej słyszymy: ‘Mamo, tato, jeszcze raz!’ W tym roku postanowiliśmy pójść o krok dalej i zbadać kreatywny potencjał AI, angażując ją w kampanię. Efektem jest utwór, który definiuje naszą komunikację w tym sezonie. Choć nie jest idealny, podobnie jak AI, stanowi solidną podstawę do reinterpretacji, remiksów i dalszych kreatywnych eksploracji. Z entuzjazmem zapraszamy młodych twórców do rozwijania go, wyrażania swojego talentu i, co najważniejsze, dobrej zabawy w tym procesie

– mówi Rafał Zagórski, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu w Majaland Polska.

Za stworzenie kampanii odpowiadały: Laola Team – koncepcja kreatywna i realizacja kampanii oraz Havas Media Network Polska – działania w obszarze mediów digital. Link do kampanii znajdziesz tutaj.

Nowy park w Gliwicach już w lipcu 2027

Momentum Leisure, holenderski deweloper stojący za sukcesem parków tematycznych Majaland w Polsce, od grudnia u.r. jest w trakcie budowy swojego czwartego parku rozrywki w kraju. Nowa lokalizacja znajduje się w Gliwicach i stanowi inwestycję przekraczającą 50 milionów euro.

Powstający park zostanie zrealizowany na terenie o powierzchni 67 000 m², przylegającym do kompleksu handlowego Europa Centralna, jednego z największych parków handlowych w regionie. Projekt obejmie 10 000 m² atrakcji wewnętrznych oraz dodatkowe 10 000 m² przestrzeni rozrywkowej na świeżym powietrzu, co jeszcze bardziej umocni pozycję Majalandu jako wiodącej marki rodzinnej rozrywki w Polsce. Wielkie otwarcie zaplanowano na lipiec 2027 roku. W przeciwieństwie do wcześniejszych inwestycji, takich jak Majaland Kownaty, Majaland Warszawa czy Majaland Gdańsk, park w Gliwicach wprowadzi nową i innowacyjną koncepcję wspieraną odświeżoną identyfikacją marki, która ma zostać ujawniona w drugim kwartale 2026 roku.

Nowa destynacja będzie silnie opierać się na międzynarodowo rozpoznawalnych franczyzach rozrywkowych Nickelodeon, w tym ikonicznych postaciach takich jak SpongeBob Kanciastoporty, Psi Patrol oraz Wojownicze Żółwie Ninja, a także uwielbianych Smerfach. Koncepcja kreatywna jest opracowywana we współpracy z firmą Leisure Expert Group z Amsterdamu.

i Autor: Majaland/ Materiały prasowe Majaland z kampanią „Jeszcze raz”

29