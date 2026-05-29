Benvenuti a Powiśle. L'Osteria otwiera swoje drzwi w sercu Warszawy

La Famiglia w komplecie

Wśród gości, którzy przyszli świętować narodziny nowego adresu na kulinarnej mapie stolicy, nie brakowało twarzy dobrze znanych z mediów społecznościowych, ekranów, scen i okładek magazynów. Wieczór zaszczycili swoją obecnością m.in. Tomasz Ciachorowski, Beata Tadla, Natalia Jakuła z nowym partnerem, Tomasz Iwan, Karolina Woźniak, Marisa Łempicka, Lili Antoniak, Leszek Stanek, Maciej Radel, Angelika Szymanska, Paulina Ihnatowicz, Dorota Michałowska, Joanna Derengowska i inni.

Trudno było o lepiej dobraną publiczność dla miejsca, które w swojej filozofii stawia na spontaniczne spotkania, wspólny stół i radość z dobrego jedzenia.

Muzyczną oprawę wieczoru zapewnił Armando Quattrone - włoski artysta od lat zakorzeniony w Polsce, którego głos i ciepło sceniczne idealnie dopełniły klimat inauguracji. Kiedy zabrzmiały pierwsze dźwięki, w powietrzu poczuć było coś nieuchwytnego - ten specyficzny włoski nastrój, który L'Osteria stara się przenosić z miasta do miasta.

Człowiek, który przywiózł Włochy do Polski

Za sukcesem L'Osteria w Polsce stoi Adam Mularuk, doświadczony restaurator i właściciel wyłącznej franczyzy sieci na nasz kraj. To nie jego debiut w świecie gastronomii - wcześniej współpracował z takimi gigantami jak KFC, Pizza Hut, Burger King czy Starbucks, a w grudniu 2022 roku podpisał umowę joint venture z FR L'Osteria SE, stając się ambasadorem marki na Polskę.

Jego wizja jest ambitna i konsekwentnie realizowana. Restauracja w Elektrowni Powiśle to kolejny ważny krok w rozwoju marki. Pracujemy zgodnie z planem i już przygotowujemy kolejne otwarcia, które są zaplanowane na przyszły rok.

„Warszawa jest dynamiczna, ambitna i otwarta na nowe koncepty. Elektrownia Powiśle to przestrzeń, która wibruje - łączy historię z nowoczesnym stylem życia. To dokładnie to środowisko, w którym L'Osteria czuje się jak w domu. Chcemy być restauracją bliską ludziom - miejscem, do którego wracają nie tylko po jedzenie, ale po doświadczenie. Po tę chwilę, kiedy można zwolnić, usiąść i po prostu być razem." - Adam Mularuk, właściciel franczyzy L'Osteria w Polsce

L’Osteria i wsparcie najmłodszych

L'Osteria wierzy, że miejsca tworzone z myślą o ludziach powinny wspierać także tych, którzy najbardziej tego potrzebują. Dlatego marka od lat angażuje się w inicjatywy społeczne, a każde nowe otwarcie staje się okazją do niesienia realnej pomocy. Tym razem wsparcie trafiło do Fundacji Serce Dziecka, która od ponad dwóch dekad pomaga dzieciom z wadami serca i ich rodzinom na każdym etapie leczenia. Z okazji inauguracji restauracji w Elektrowni Powiśle L'Osteria przekazała fundacji darowiznę w wysokości 5000 zł. Symboliczny czek odebrali Prezes Fundacji Katarzyna Parafianowicz oraz od lat zaangażowany w jej działalność Tomasz Ciachorowski. To gest będący wyrazem przekonania, że sukces warto dzielić z tymi, którzy każdego dnia walczą o zdrowie i lepszą przyszłość najmłodszych.

Miejsce z duszą - Elektrownia Powiśle

Wybór lokalizacji nie jest dziełem przypadku. Elektrownia Powiśle - zabytkowy kompleks przemysłowy z początku XX wieku, zamieniony w jedno z najbardziej stylowych miejsc w Warszawie - od pierwszego dnia przyciąga ludzi biznesu, twórców, artystów i kosmopolitycznych bywalców. To przestrzeń, w której industrialna architektura współgra z nowoczesnym designem, a energia ulicy przenika do wnętrz restauracji i butików.

Dla L'Osterii, marki zbudowanej na idei spotkań i wspólnoty przy stole, trudno wyobrazić sobie bardziej naturalne otoczenie.

Filozofia, którą czuć w każdym kęsie

Joy of Italy, everywhere for everyone to nie hasło reklamowe - to sposób myślenia, który od pierwszego dnia napędza markę. L'Osteria to koncept, który przez ponad ćwierć wieku doskonalił sztukę tworzenia miejsc, gdzie czas płynie inaczej. Dziś to ponad 200 restauracji w 10 krajach Europy, a każda z nich rządzi się tą samą filozofią: #razemzawszesmaczniej.

Historia marki zaczęła się od prostej idei: stworzyć przestrzeń, w której jedzenie naturalnie łączy ludzi. Bez nadęcia, za to z atmosferą, która sprawia, że każdy czuje się swobodnie. Krąży nawet anegdota o gościach, którzy zamówili jedną pizzę „na pół", a skończyli spędzając cały wieczór z osobami poznanymi przy sąsiednim stoliku. Ten duch otwartości i budowania relacji stał się jednym z najważniejszych elementów autentycznego doświadczenia L'Osterii.

Wszyscy goście są tu amici della casa - przyjaciółmi domu. Nikt nie patrzy na zegarek. Zamiast hierarchii panuje serdeczność, zamiast sztywnej etykiety - autentyczna gościnność. Dlatego w L'Osterii równie dobrze odnajdują się osoby wpadające na szybki lunch, rodziny przy niedzielnym obiedzie i znajomi, którzy planowali zostać godzinę, a siedzą do późna.

Sercem każdego lokalu jest cucina - otwarta kuchnia, w której można obserwować, jak pizzaiolo ręcznie rozciągają kulki ciasta, a makarony przygotowywane są w manufakturowy sposób. To teatr, w którym gwiazdą jest jedzenie.

Menu: wielkie formaty i włoska dusza

Kultowym produktem L'Osterii jest pizza o imponującej średnicy 45 cm - celowo większa niż talerz, idealna do dzielenia się. Można ją zamawiać w połówkach, w dwóch różnych smakach. To symboliczne - L'Osteria to restauracja dla tych, którzy jedzą razem.

Obok pizzy w karcie znajdziemy makarony przygotowywane na miejscu, wina przywołujące smak włoskich wakacji oraz kawę z własnej palarni. Jedna trzecia składników pochodzi bezpośrednio z Włoch. W menu znajdziemy pozycje idealne na każdą porę dnia: aromatyczna kawa i świeże śniadanie na spokojny początek poranka, biznesowy lunch, rodzinny obiad, a wieczorem - kieliszek wina, który zamienia się w długie rozmowy przy stole.

Nowy adres, ta sama magia

L'Osteria działa już w trzech lokalizacjach: w Elektrowni Powiśle, Centrum Praskim Koneser oraz San Park Piaseczno. Nowy lokal to miejsce, które już pierwszego wieczoru żyło własnym życiem - pełne śmiechu, rozmów i aromatu świeżo pieczonego ciasta. Dla Warszawy to kolejny dowód na to, że miasto staje się coraz bardziej świadomą kulinarnie europejską metropolią. Dla L'Osterii - zaproszenie do budowania czegoś trwałego.

Wejdź, usiądź, zamów coś pysznego. I zostań tak długo, jak chcesz.

Buon appetito.

Autor: L'Osteria/ Materiały prasowe

