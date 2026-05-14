Polanica-Zdrój: miejsce, gdzie zdrowie spotyka naturę, kulturę i sport

Polanica-Zdrój, perła Ziemi Kłodzkiej, przeżywa renesans, łącząc leczniczą tradycję uzdrowiskową z dynamicznym rozwojem.

Miasto zachwyca unikalnym mikroklimatem, słynnymi wodami mineralnymi oraz rozbudowaną ofertą kulturalną i sportową, w tym Bike Maratonem.

Odkryj, jak to malownicze miejsce stało się idealnym celem na zdrowy wypoczynek, rodzinne wakacje i aktywne spędzanie czasu!

Są w Polsce miejsca, do których wraca się nie tylko dla widoków, ale przede wszystkim dla atmosfery. Takim miejscem jest bez wątpienia Polanica-Zdrój – jedno z najpiękniejszych uzdrowisk w kraju, położone w sercu Ziemi Kłodzkiej, u stóp Gór Stołowych. To miasto, które od lat przyciąga kuracjuszy, turystów, artystów i miłośników aktywnego wypoczynku, dziś przeżywa swój wyjątkowy renesans.

Polanica zachwyca już od pierwszego spaceru. Kameralny Park Zdrojowy, elegancka architektura uzdrowiskowa, deptak, ścieżki pełne zieleni i wszechobecny spokój tworzą klimat, którego próżno szukać w dużych kurortach. Miejscowość otaczają świerkowo-bukowe lasy i łagodne górskie pasma, dzięki którym powietrze jest tu wyjątkowo czyste, a mikroklimat od lat uznawany jest za jeden z najlepszych w Polsce. Badania Polskiej Akademii Nauk potwierdzają, że tutejszy klimat wspiera leczenie i regenerację organizmu.

To właśnie zdrowie od wieków stanowi największy skarb Polanicy-Zdroju. Już w XIX wieku odkryto niezwykłe właściwości miejscowych wód mineralnych, które do dziś są symbolem miasta. „Wielka Pieniawa”, „Pieniawa Józefa” czy znana w całym kraju „Staropolanka 2000” pomagają w leczeniu schorzeń kardiologicznych, reumatologicznych, układu oddechowego i trawiennego. Uzdrowiskowe tradycje harmonijnie łączą się tu z nowoczesnością – sanatoria i obiekty lecznicze oferują dziś nowoczesne zabiegi rehabilitacyjne, fizjoterapię oraz szeroką ofertę wellness i SPA.

Polanica-Zdrój to jednak znacznie więcej niż klasyczne uzdrowisko. W ostatnich latach miasto dynamicznie rozwija swoją ofertę turystyczną i kulturalną, stając się jednym z najciekawszych miejsc Dolnego Śląska. Odrestaurowany Teatr Zdrojowy im. M. Ćwiklińskiej przez cały rok gości koncerty, spektakle, spotkania literackie i festiwale. To właśnie tutaj odbywają się wydarzenia o ogólnopolskim znaczeniu – m.in. Festiwal Marii Czubaszek i Wojtka Karolaka „Cały Kazio”, „Poeci bez granic”, „Świat pod Kyczerą” czy kulinarne „Pejzaże Qlinarne”. Już latem do miasta zawita także Festiwal Góry Literatury - Olgi Tokarczuk, przyciągając najwybitniejszych twórców i ludzi kultury.

Miasto coraz mocniej zaznacza swoją pozycję również na sportowej mapie Polski. Okoliczne wzgórza, leśne dukty i malownicze trasy przyciągają zarówno amatorów rekreacyjnych wycieczek, jak i zawodników MTB. Prawdziwą wizytówką miasta stał się Bike Maraton – jedna z najważniejszych imprez kolarstwa górskiego w Polsce. To właśnie tutaj, w otoczeniu Parku Zdrojowego i górskich krajobrazów, rywalizują setki zawodników z całego kraju.

Polanica nie zwalnia jednak tempa. Już wkrótce do dyspozycji rowerzystów oddana zostanie nowoczesna trasa Cross Country, zaprojektowana z myślą o treningach i zawodach wysokiej rangi. Co więcej, miasto otrzymało zgodę na organizację Mistrzostw Polski w Kolarstwie Górskim, które odbędą się w lipcu. To ogromne wyróżnienie i dowód na to, że Polanica-Zdrój staje się jednym z najważniejszych ośrodków rowerowych w Polsce.

Na odwiedzających czekają także nowe atrakcje rodzinne. Dużą popularnością cieszy się nowoczesny Park Wodny oraz Manufaktura Szkła Barbara, nawiązująca do tradycji legendarnej huty związanej z profesorem Zbigniewem Horbowym. Pokazy hutnicze, warsztaty i możliwość zobaczenia procesu tworzenia szkła od kuchni sprawiają, że to jedno z najbardziej oryginalnych miejsc regionu.

Polanica-Zdrój to dziś miejsce wyjątkowe – eleganckie i spokojne, a jednocześnie nowoczesne i pełne energii. Można tu odpocząć, zadbać o zdrowie, aktywnie spędzić czas, uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych i po prostu zwolnić tempo. To idealny kierunek zarówno na weekend, rodzinne wakacje, jak i dłuższy pobyt regeneracyjny.

W czasach, gdy coraz bardziej szukamy autentycznych miejsc z charakterem, Polanica-Zdrój udowadnia, że tradycja uzdrowiskowa może iść w parze z nowoczesnością, sportem i kulturą. To miejsce, do którego naprawdę chce się wracać.

