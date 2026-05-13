Spot trwa 30 sekund. W warszawskim MELT MUSEUM marka pochłania konsumenta na godzinę

Tym adresem jest MELT MUSEUM.

Obok stałej ekspozycji artystycznej Artificial Dreams, MELT MUSEUM udostępnia markom coś więcej niż przestrzeń – pełen proces twórczy. Za każdym projektem stoi studio, które projektuje doświadczenie od zera: od koncepcji i scenariusza, przez projektowanie interakcji i prototypowanie, po produkcję i wdrożenie. To ten sam zespół, który tworzył realizacje dla Disney, Netflix, Samsung, Mastercard i Versace – i który na co dzień pracuje z zaawansowanymi systemami projekcyjnymi, dźwiękowymi i interaktywnymi na 600 m² rozłożonych na trzech kondygnacjach.

Marka nie wynajmuje sali. Marka wchodzi do procesu, w którym powstaje dla niej autorskie doświadczenie immersyjne – wielomiesięczna wystawa, event z projekcją 360°, premiera produktu czy aktywacja brandowa. Każdy format jest inny, bo każda historia jest inna.

„Wyzwaniem było przełożyć coś tak złożonego jak obieg wody w ekosystemie na doświadczenie, które można poczuć intuicyjnie – tak, by każdy element pozostał naukowo poprawny, a jednocześnie emocjonalnie angażujący. Zamiast tłumaczyć, w MELT MUSEUM marki po prostu pokazują. Odwiedzający sam staje się częścią obiegu: chmurą, wodą, dźwiękiem. Czym tylko zapragnie, ponieważ immersja oferuje niemal nieograniczone możliwości." – mówi Kuba Matyka, współzałożyciel MELT MUSEUM.

Case study: „10 milionów drzew" dla marki Żywiec Zdrój

Dlaczego marka wody butelkowanej zdecydowała się odtworzyć las w centrum miasta? Powodu nie trzeba szukać daleko. Żywiec Zdrój od 2009 roku sadzi drzewa z Lasami Państwowymi w ramach programu „Po stronie natury". W 2026 roku posadzi 10-milionowe – i mógł to zakomunikować klasycznie. Zamiast tego zbudował las.

W świecie, w którym konsument scrolluje, pomija i zamyka, każda sekunda uwagi jest walutą. Reklama o nią walczy. Immersja ją ma – bo widz przestaje być odbiorcą, a staje się częścią historii.

„Kiedy marka wchodzi do przestrzeni immersyjnej, zmienia się wszystko: nie konkuruje z innymi treściami o uwagę, bo odwiedzający jest w środku historii. Nie scrolluje, jest zanurzony. Współpraca z Żywiec Zdrój to najlepszy dowód: ludzie wchodzą tu na godzinę i wychodzą z zupełnie innym rozumieniem tego, czym jest retencja wody – ponieważ jej doświadczyli, a nie o niej przeczytali." – dodaje Grzegorz Jękot, współzałożyciel MELT MUSEUM.

Buk wie, że tu jesteś

Najmocniejszy element wystawy nie jest projekcją ani instalacją dźwiękową. Jest narratorem. Buk to drzewo sterowane sztuczną inteligencją, które reaguje na obecność i sposób poruszania się każdego widza, dostosowując narrację w czasie rzeczywistym. Każda wizyta to inna opowieść – opowiedziana głosem wytrenowanym na nagraniach Zbigniewa Konopki, aktora dubbingowego znanego z polskich wersji kultowych filmów animowanych.

Wokół niego rozgrywa się reszta doświadczenia. Odwiedzający słyszą dźwięki wydawane przez rośliny, czują zapach lasu, zaglądają do wnętrza pnia i obserwują system korzeniowy pod ziemią. Wystawa „10 milionów drzew" przenosi widzów w głąb niewidocznych procesów natury – tych, o których zwykle się czyta, ale których się nie czuje.

Polski rozdział tej historii dopiero się zaczyna.

