Produkty marki E.Wedel dostępne 24/7. Pierwsze „Wedlomaty” stanęły w stolicy

Stawiając na nowoczesne formy dotarcia do konsumentów marka E.Wedel rozpoczęła pilotażowy projekt rozwoju nowych kanałów sprzedaży. Maszyny vendingowe wyposażone są aktualnie w takie produkty jak Ptasie Mleczko®, wafelki WW, batoniki Pawełki, Torcik Wedlowski czy czekoladę mleczną albo z nadzieniem w różnych smakach. Dostępne są w nich również nowości - batony Crush oraz pianki Ptasie Mleczko® w limitowanej edycji Matcha-Wiśnia. Długofalowo firma Wedel rozważa skalowanie modelu i rozwoju formatu.

– Uruchomienie „Wedlomatów” to dla firmy Wedel wejście w nowy format sprzedaży, który odpowiada na potrzebę szybkich, wygodnych zakupów realizowanych poza tradycyjnym sklepem. Dzięki obecności automatów w przestrzeniach miejskich konsumenci mogą mieć spontaniczny, nowoczesny kontakt z marką E.Wedel – powiedział Tomasz Tołłoczko, Kierownik Rozwoju Biznesu w firmie Wedel.

Decyzja o wprowadzeniu „Wedlomatów” w testowej formie jest również odpowiedzią na dynamiczny rozwój rynku vendingowego w Polsce. Jak podaje GlobalData, w ciągu ostatnich dwóch lat jego wartość wzrosła o 18 proc. Z kolei Grand View Research przewiduje, że w latach 2026–2033 ten segment sprzedaży będzie rósł w naszym kraju średniorocznie o 4,4 proc. W vendingu szczególnie dobrze rozwija się segment słodyczy – przede wszystkim czekolad, batonów i innych produktów cukierniczych – który należy do najbardziej dochodowych kategorii w tym kanale.

– Już pierwsze wyniki sprzedaży pokazują duży potencjał tego kanału – automat zlokalizowany na poziomie -1 Złotych Tarasów, przy wejściu na Dworzec Centralny w Warszawie, notuje wysoką rotację i sprzedaż powyżej naszych pierwotnych założeń. To potwierdza, że vending w prestiżowych, wysokofrekwencyjnych lokalizacjach może być dla Wedla efektywnym i skalowalnym kanałem sprzedaży. Jednocześnie jesteśmy otwarci na współpracę z partnerami biznesowymi – operatorami powierzchni, właścicielami nieruchomości oraz partnerami technologicznymi – którzy chcieliby wspólnie z nami rozwijać ten koncept i tworzyć nowe, atrakcyjne punkty kontaktu konsumentów z marką E.Wedel – dodał Tomasz Tołłoczko.

Choć automaty vendingowe kojarzą się dziś z innowacyjnymi rozwiązaniami w handlu, sama idea nie jest dla firmy Wedel całkowicie nowa. Już ponad 100 lat temu Jan Wedel ustawił przy wejściu do Parku Skaryszewskiego w Warszawie automat, z którego można było samodzielnie kupić wedlowskie słodycze. Było to rozwiązanie wyprzedzające swoje czasy i pokazujące otwartość marki na nowe formy sprzedaży, a obecny projekt rozwija ten koncept w odsłonie wykorzystującej dostępne dziś technologie.