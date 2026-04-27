LIPSK – doskonały pomysł na weekend

Pokochaliśmy city breaki, czyli krótkie wyjazdy do innych miast. Wiosna sprzyja takim wyjazdom – długi dzień, ciepło, ale jeszcze bez upałów. Podróż na city break do Lipska na pewno jest świetnym pomysłem.

Raj dla miłośników muzyki…

To miasto Jana (Johanna) Sebastiana Bacha, jednego z najsłynniejszych kompozytorów w historii, tworzącego w okresie baroku głównie muzykę organową. Warto odwiedzić interaktywne Muzeum Bacha, poświęcone kompozytorowi i jego rodzinie. W Lipsku urodził się Richard Wagner – twórca wspaniałej muzyki operowej m.in. „Pierścienia Nibelunga” czy „Walkirii”. Tworzył tu Robert Schumann, a Friedrich Schiller napisał „Odę do radości”, obecnie hymn Unii Europejskiej. Wielbiciele muzyki klasycznej mogą się wybrać do słynnej opery, pójść na koncert Gewandhausorchester – miejscowej orkiestry symfonicznej działającej nieprzerwanie od275 lat czy posłuchać najstarszego na świecie chóru – Chóru Chłopięcego św. Tomasza.

… i historii

Lipsk nazywany jest Miastem Pokojowej Rewolucji – tutejszą demonstrację z 9 października 1989 r. uważa się za przyczynę upadku reżimu socjalistycznej NRD. Koniecznie trzeba odwiedzić Muzeum w „Zakręconym Rogu”, dawną siedzibę tutejszej służby bezpieczeństwa STASI i poznać okrutne metody przez nią stosowane. Historia samego Lipska jest imponująca. Warto się z nią zapoznać w Muzeum Historii Miasta.

Na zakupy i spacery

Dworzec Główny w Lipsku to nie tylko największa stacja kolejowa w Europie, ale także galeria handlowa z ponad 142 sklepami i restauracjami. Na spacery połączone z zakupami można się wybrać na Pasaż Mädlera (Grimmaische Straße / Neumarkt). Jest tu ponad 500-letnia Piwnica Auerbacha, którą Johann Wolfgang von Goethe upamiętnił w swoim „Fauście”. Dzisiaj to restauracja z tradycyjną i niedocenianą kuchnią saksońską. Warto wybrać się na spacer i zakupy na Speck’s Hof. To najstarszy pasaż w Lipsku, uważany za jedną z architektonicznych atrakcji miasta, albo wybrać pobliskie centrum handlowe Höfe am Brühl.

Podróż z dzieckiem

Koniecznie zajrzyjmy do jednego z najstarszych i najpiękniejszych ogrodów zoologicznych w Europie, a na przedmieściach miasta znajdziemy park rozrywki Belantis. Lipsk słynie z terenów zielonych. Park Clary Zetkin to jedna z wielu zielonych oaz Lipska. Łączy w sobie historyczne parki Johannapark, Palmengarten, Volkspark Scheibenholz i Albertpark. Warto wybrać się na niewielki rejs statkiem po jednej z rzek płynących w mieście.

Jak dojechać do Lipska? Pociągiem PKP Intercity!

Od połowy grudnia 2025 r. z południa Polski kursują pociągi PKP Intercity z/do Lipska, które przekraczają granicę przez przejście graniczne Węgliniec – Horka, uruchomione dla ruchu pasażerskiego po blisko 20 lat. Połączenie obsługuje pociąg IC Saxonia (grupa wagonów od pociągu IC Chełmoński rel. Kraków – Świnoujście) i IC Via Regia (grupa wagonów od pociągu IC Wyczółkowski relacji Przemyśl – Świnoujście). Z tych połączeń do Lipska skorzystają bezpośrednio podróżni z Dolnego Śląska, Śląska, Małopolski i Podkarpacia. Pociągi przełączane są we Wrocławiu i dalej jadą przez Bolesławiec, Hoyerswerdę, Ruhland, Elsterwerdę i Riesę. IC Saxonia rusza z Wrocławia przed południem, a Via Regia po południu. Podróż trwa ok. 3,5 godz.

Korzystaj z oferty specjalnej

Cena biletu do Lipska z Przemyśla i Rzeszowa zaczynają się od 34,90 euro (148,33 zł), z Krakowa i Katowic – od 27,90 euro (118,58 zł), z Opola i Wrocławia 23,90 euro (101,58 zł), a z Legnicy od 21,90 euro (93,08 zł). W tych cenach dostępne są bilety w limitowanej międzynarodowej ofercie specjalnej Super Promo International. Można je kupić w kasach biletowych, aplikacji PKP Intercity, serwisie e-IC, najpóźniej na 1 dzień przed podróżą. Cena w złotówkach się zmienia w zależności od kursu euro. Zawiera się w niej opłata za przejazd i rezerwacja miejsca. Dziecko do 6. Roku życia podróżuje bezpłatnie. UWAGA! By dziecko miało miejsce siedzące trzeba dokonać opłaty rezerwacyjnej Pass (4 euro). Bilety oferty Super Promo International są bezzwrotne.

Napoleon i związki z Polską

W Lipsku znajduje się jeden z największych zabytków w Europie – Pomnik Bitwy Narodów upamiętniający bitwę w 1813 r. Starły się tu wojska francuskie pod przywództwem Napoleona Bonaparte z wojskami koalicji antyfrancuskiej:

Austria, Prusy, Rosja, Wielka Brytania i Szwecja. Była to największa bitwa w kampaniach Napoleona i jego najcięższa porażka. Po stronie Napoleona walczyły VIII Korpus pod dowództwem x. Józefa Poniatowskiego, który poległ pod Lipskiem, i dywizja gen. Henryka Dąbrowskiego. Lipsk nie zapomniał o dzielnych Polakach – książę Poniatowski został upamiętniony pomnikiem, stojącym dziś na skwerze jego imienia. W mieście i okolicach postawiono też 44 ponumerowane pomniki tzw. Kamienie Apla (Apelsteine), upamiętniające wydarzenia i uczestników bitwy. Między nimi są kamienie x. Józefa Poniatowskiego i gen. Henryka Dąbrowskiego. Lipsk ma wiele związków z Polską – po upadku powstania listopadowego miasto stało się jednym z ośrodków polskiej emigracji. Wjazdowi Polaków do Lipska towarzyszyła asysta honorowa wojska saskiego i gwardii mieszczańskiej. Działał tu Związek dla Wsparcia Potrzebujących Pomocy Polaków, a gen. Józef Bem organizował punkty etapowe dla polskich żołnierzy i powstańców uciekających zachodniej Europy.

