Rekordowa popularność city breaków, a pies i kot pełnoprawnymi pasażerami. Jak planujemy podróże w 2026 roku?

Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-04-21 13:45

Podróże przestały być wydarzeniem organizowanym raz w roku, a stały się naturalną częścią naszego stylu życia. Szukamy okazji do regeneracji tak często, jak to tylko możliwe, nie czekając na specjalną okazję czy długi urlop. Najnowsze dane z Google Trends pokazują, że polscy internauci szukają wrażeń częściej, ale w krótszych formach, a do swojej check-listy dopisują coraz więcej pytań o dobrostan swoich pupili w trakcie podróży.

Autor: Google/ Materiały prasowe

Krótkie wypady biją rekordy popularności

Najgorętszym trendem ostatnich 12 miesięcy są szybkie wycieczki. Zainteresowanie hasłem „city break” wystrzeliło o 3 530 punktów procentowych! Coraz częściej szukamy też opcji „staycation” (wzrost o 30 p.p.), doceniając to, co mamy tuż za rogiem.

Więcej wyjazdów oznacza, że nasze podejście do wydatków staje się coraz bardziej skrupulatne. Statystyki wyraźnie wskazują na polaryzację portfeli podróżnych w stosunku rok do roku:

  • Tanie podróżowanie: wzrost o 1 200 p.p.
  • Podróże luksusowe: wzrost o 380 p.p.
  • Pierwsza klasa: wzrost o 40 p.p.

Celebrowanie wspólnych chwil

Dane wskazują, że wyjazdy stają się kluczowym elementem celebrowania ważnych momentów życiowych. Zainteresowanie podróżami w kontekście rocznic wzrosło o 250 p.p., a w związku z urodzinami o 160 p.p.

Zmienia się także struktura grup podróżnych:

  • Podróże rodzinne: wzrost o 300 p.p.
  • Wyjazdy w kobiecym gronie (girls trips): wzrost o 150 p.p.
  • Podróże solo: wzrost o 50 p.p.

Przygoda, surfing i kulinaria

Rośnie zapotrzebowanie na aktywność oraz różnorodne formy turystyki. W ostatnim roku zainteresowanie samą przygodą w podróży wzrosło o 50 p.p, a obozami surfingowymi o 30 p.p. W ciągu ostatnich 90 dni internauci wyszukiwali także:

  • Road trips (wyprawy samochodowe): +150 p.p.
  • Camping: +100 p.p.
  • Turystyka kulinarna: +80 p.p.
  • Backpacking: +40 p.p.

Pies i kot na pokładzie

Nigdy wcześniej tak chętnie nie zabieraliśmy pupili w trasę. W lutym 2026 zapytania o hotele akceptujące zwierzęta wystrzeliły o 180 p.p. Pupil nie zostaje już u sąsiadów czy rodziny - jedzie razem z nami! Jakich informacji najczęściej poszukiwaliśmy?

Autor: Google/ Materiały prasowe

Top 10 planów podróży: podróżowanie na własnych zasadach

Zamiast szukać jedynie gotowych pakietów, coraz częściej korzystamy z doświadczeń innych podróżników i sprawdzonych planów tras. Oto najpopularniejsze kierunki wypraw Polaków z ostatnich 90 dni

Autor: Google/ Materiały prasowe

Zrób to sam, czyli renesans niezależnych turystów

Z drugiej strony, coraz częściej rezygnujemy z gotowców i bierzemy sprawy w swoje ręce. Od sprytnych trików na budżetowe wyprawy po odpowiedni ubiór na lot – oto lista pytań, które najczęściej wpisywaliśmy w wyszukiwarkę w ciągu ostatnich trzech miesięcy:

Autor: Google/ Materiały prasowe

Wobec tak wielu możliwości, pozostaje nam zadać sobie jedno kluczowe pytanie: jakie kierunki obierzemy w tym sezonie? Niezależnie od tego, czy wygra szybki city break, przygoda z pupilem u boku czy długa wyprawa solo – najważniejsze to podróżować tak, jak lubimy najbardziej

