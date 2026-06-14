QUIZ. Jak dobrze znasz bywalców ławeczki z "Rancza"? Tylko prawdziwy fan zdobędzie komplet punktów

Iwona Janczewska
Iwona Janczewska
2026-06-14 5:25

W "Ranczu" dużo się działo, ale prawdziwe życie wsi toczyło się na jednej ławce - tej przed sklepem w Wilkowyjach. Siadali na niej ci sami panowie, pili tanie trunki i mówili, co myślą o całym świecie. Sprawdź w naszym quizie, jak dobrze ich pamiętasz.

Ranczo
Autor: AKPA

Są takie seriale, do których wraca się jak do dobrych znajomych. "Ranczo" jest właśnie takie. Wystarczy usłyszeć czołówkę i już jesteśmy w Wilkowyjach - między dworem, kościołem a sklepem, gdzie wszyscy się znają i nikt nie umie utrzymać języka za zębami.

"Ranczo" gościło na antenie TVP1 przez dekadę - od 2006 do 2016 roku. Przez ten czas powstało dziesięć serii, a w nich łącznie aż 130 odcinków. To kawał telewizyjnej historii, do którego fani wracają do dziś.

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Mała wieś, wielkie emocje. Polacy pokochali "Ranczo"

Zaczęło się od Lucy, która przyjechała zza oceanu i odziedziczyła stary dwór. Miała zostać chwilę, a została na lata. I dobrze, bo bez niej Wilkowyje nie byłyby już te same. Oczywiście w serialu działo się dużo więcej - wójt kontra ksiądz (a obu gra przecież ten sam aktor!), sąsiedzkie wojny, plotki na całą wieś i te wszystkie sytuacje, z których śmialiśmy się do łez. Czasem życie, czasem komedia, a najczęściej jedno i drugie naraz. Co tu dużo mówić - pokochaliśmy te postacie. I właśnie dlatego "Ranczo" tak trudno wyłączyć. Co ważne, już niebawem serial doczeka się kontynuacji. Ruszyły prace na planie.

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Kultowa ławeczka z "Rancza"

Ławeczka stała przed sklepem i prawie zawsze ktoś na niej siedział. Najczęściej Solejuk, Hadziuk, Pietrek i Japycz. Mieli czas, mieli co pić i mieli zdanie na każdy temat. To oni komentowali wszystko, co działo się we wsi. Czasem mądrze, czasem śmiesznie, a często jedno i drugie. Dla wielu widzów to właśnie ta ławka była najlepszą częścią serialu. 

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Zobacz, jak dobrze znasz bohaterów zasiadających na kultowej ławeczce przed sklepem. Sprawdź swoją wiedzę w naszym quizie. Czy zgarniesz komplet punktów?

Jak dobrze znasz bywalców ławeczki z "Rancza"?
Pytanie 1 z 12
Przed czyim sklepem stoi słynna ławeczka?
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RANCZO