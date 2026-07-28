Julia Wieniawa chętnie zrzuca ciuszki i chwali się figurą. Zdradziła sekret swojej zabójczej formy!

Julia Wieniawa ciężko pracuje na swój sukces

Julia Wieniawa na małym ekranie zadebiutowała w 2012 roku rolą Pauli w "Rodzince.pl". Chyba nikt się wtedy nie spodziewał, że z czasem stanie się jedną z najpopularniejszych osób w polskim show-biznesie. Dziś na Instagramie obserwuje ją ponad 2,3 miliona osób i zajmuje czwarte miejsce w rankingu najcenniejszych kobiecych marek osobistych publikowanym przez "Forbes Women".

Przez pierwsze lat kariery rozwijała się jako aktorka. Obecnie skupia się na karierze muzycznej. Julia Wieniawa jest jedną z najbardziej zapracowanych gwiazd młodego pokolenia, co przekłada się na ogromne zarobki. Łączy pracę na scenie i planach filmowych z działalnością w social mediach, współpracy ze znanymi markami oraz rozwojem własnych biznesów. Pieniądze inwestuje w nieruchomości i chętnie wydaje na wakacje w luksusowych kurortach.

Od kilku lat sporo czasu spędza na siłowni, a efektami intensywnych treningów chętnie chwali się w mediach społecznościowych. W 2020 roku została współwłaścicielką marki odzieży sportowej LEMISS. Firma musiała zawiesić swoją działalność, ale Julii zamiłowanie do sportu pozostało. Smukłą sylwetkę piosenkarki można podziwiać na wakacyjnych zdjęciach w bikini, kampaniach reklamowych i na scenie.

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Julia Wieniawa chwali się idealną sylwetką. Zdradziła swój sekret

Julia Wieniawa zawsze była szczupła, ale teraz może pochwalić się smukłą i wysportowaną sylwetką. Ciężko pracuje, by zachować formę. Treningów nie unika nawet podczas wakacji, a aktywność fizyczna stała się elementem jej codzienności.

We wtorkowe popołudnie wrzuciła relację z domowej siłowni. Gwiazda sceny postanowiła podzielić się ze swoimi obserwującymi treningowymi poradami.

Dziewczyny! Bieżnia nie musi oznaczać tylko biegania, aż braknie tchu. Wystarczy 40-60 min spokojnego chodzenia pod górę [tak, żeby mieć tętno w strefie 2] kilka razy w tygodniu i efekty zobaczycie szybciej, niż sądzicie. Mocniej nie znaczy lepiej - szczególnie przy naszych hormonach. Zaufajcie mi - napisała.

Następnie zaczęła zachwalać zalety treningu siłowego. Zaznaczyła, że jej sylwetka zaczęła się znacznie zmieniać, gdy zaczęła pracować z ciężarami. Jednocześnie przyznała, że przestała "tak restrykcyjnie patrzeć na kalorie". Je to, co lubi, ale odrzuciła część produktów.

Wieniawa nie jest jedyną miłośniczką intensywnych treningów wśród polskich piosenkarek. Jej starsza koleżanka po fachu, Doda (42 l.), ma nawet za sobą swój pierwszy sportowy camp. Myślicie, że Julka pójdzie w jej ślady?

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