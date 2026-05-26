Doda ostro trenuje przed swoim sportowym campem. Takie ciało samo się nie zrobi!

Doda: Od piosenkarki do gwiazdy fitnessu?

Doda (42 l.) od ponad dwudziestu lat podbija branżę rozrywkową. Zaistniała jako charyzmatyczna wokalistka zespołu Virgin, a z czasem dorobiła miana największej skandalistki polskiego show-biznesu. Wygląda na to, że ma ambicję zostać również... trenerką personalną. Piosenkarka od pewnego czasu intensywnie trenuje. Na Instagramie chętnie pokazuje ćwiczenia oraz ich efekty.

Patrząc na zdjęcia Dody sprzed kilku lat trudno nie zauważyć zmiany. Dziś Rabczewska może się pochwalić niezwykle umięśnionym ciałem. Płaski brzuch z kaloryferem, smukłe nogi, jędrna pupa i umięśnione plecy to efekty wielu godzin spędzonych na siłowni. Piosenkarka trenuje od dwóch do trzech razy w tygodniu, a w ubiegłym roku dodała do tego pilates. Nie odpuszcza sobie nawet podczas wakacji, a strój do ćwiczeń zawsze ma w bagażu.

Jednak same treningi nie wystarczą. Doda od dawna pilnuje diety. Wielu rzeczy sobie odmawia, aby wyglądać tak, jak wygląda. Nie je słodyczy, fast foodów, strączków, nie pije alkoholu ani gazowanych napojów.

Podwyższyłam kaloryczność o posiłek białkowy. Od kilku miesięcy jem codziennie 3 jajka i na zmianę rybę lub steka. Kondycja moich mięśni i samopoczucie się znacznie polepszyło. Ćwiczę troszkę mniej ale nadal mimo 400 kcal więcej każdego dnia , mam jeszcze lepszą formę. Białko dla kobiet po 40 roku życia JEST BARDZO WAŻNE - napisała niedawno na Instagramie.

Doda ostro trenuje! Wylewa siódme poty

W miniony weekend Doda pochwaliła się nowym projektem. Już za kilka tygodni rozpocznie się Doda Mega Camp. W zamieszczonym na Instagramie poście wyjaśniła, że jest to tygodniowe doświadczenie stworzone dla osób, które chcą zadbać o ciało, głowę i energię życiową. Podczas campu oprócz treningów będzie można wziąć udział w wykładach, warsztatach oraz przejść pełną regenerację "w luksusowym otoczeniu".

Wydarzenia tego typu regularnie organizują najpopularniejsze polskie trenerki, czyli Ewa Chodakowska (44 l.) i Anna Lewandowska (37 l.). Cieszą się one ogromną popularnością, szczególnie wśród gwiazd show-biznesu. Jednak za treningi pod okiem gwiazd fitnessu trzeba słono zapłacić!

Chociaż Doda będzie obecna na obozie to prowadzenie zajęć odda w ręce innych, w tym jej trenerki Renaty Nowak (41 l.). Zawodniczka bikini fitness oraz była Miss Polski pokazała na Instagramie część treningu swojej podopiecznej. A to tylko przedsmak tego, co czeka uczestników Doda Mega Camp.

