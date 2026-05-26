Komunia u Jakuba Wesołowskiego! Aktor pokazał piękne rodzinne zdjęcie. Zwykle tego nie robi

Aga Kwiatkowska
2026-05-26 11:47

Jakub Wesołowski od lat uchodzi za jednego z najbardziej lubianych aktorów w polskim show-biznesie. Gwiazdor serialu "Na Wspólnej" rzadko opowiada o swoim życiu prywatnym, ale jedno jest pewne - rodzina jest dla niego najważniejsza. Ostatnio podzielił się w sieci uroczym kadrem z pierwszej komunii starszej z pociech!

Kuba Wesołowski to szczęśliwy mąż i ojciec

Kuba Wesołowski, którego widzowie dobrze znają z "Na Wspólnej", "Ojca Mateusza", "Czasu honoru" i "Komisarza Alexa", od 2014 roku jest mężem Agnieszki Wesołowskiej (z domu Szczurek). Ich ślub, który odbył się 14 czerwca blisko 12 lat temu, był szeroko komentowany w mediach. Ceremonia odbyła się w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starej Miłosnej, a wesele zorganizowano w Hotelu Brant w podwarszawskiej Wiązownej. Jego współwłaścicielem w tamtym czasie był sam Wesołowski.

Para doczekała się córki Róży, która przyszła na świat w 2016 roku. W 2024 roku rodzina ponownie się powiększyła. Do Róży dołączył Feliks. Szczęśliwi rodzice pochwalili się radosną nowiną w mediach społecznościowych, a internauci zasypali ich gratulacjami. Choć Jakub Wesołowski chroni prywatność swoich dzieci, od czasu do czasu pokazuje fanom urywki rodzinnego życia. W wywiadach podkreśla, że ojcostwo całkowicie zmieniło jego podejście do świata. 

Bardzo chciałem zostać tatą i wiedziałem, że to jest dobry moment. Jako młody chłopak bałem się perspektywy posiadania dziecka, myślałem, że stracę niezależność. Ale przyszła taka chwila, że poczułem się na tyle dorosły i silny, żeby wziąć na siebie odpowiedzialność za rodzinę... Bo myśląc o dziecku, myślałem o rodzinie - opowiadał aktor w rozmowie z Katarzyną Burzyńską.

Agnieszka i Jakub tworzą jedno z najbardziej zgranych małżeństw w polskim show-biznesie, parą są już od 18 lat! Stawiają na rodzinę, wspólne podróże i codzienność z dala od show-biznesowego zgiełku, choć czasem publikują na Instagramie wspólne ujęcia. Najnowszym podzielili się ze względu na ważną uroczystość.

Komunia u Kuby Wesołowskiego

Aktor nieczęsto chwali się podobnymi kadrami, ale teraz pękał z dumy! Wesołowski na InstaStory pokazał zdjęcie z pierwszej komunii swojej córki i napisał:

Nasz Aniołek is official.

Na ujęciu widać gwiazdora, jego żonę w eleganckiej żółtej sukience i Różę w albie. Dumny tata nie krył szerokiego uśmiechu.

