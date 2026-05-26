Afera się rozkręca! Mąż Gojdzia podał datę rozwodu. Padły mocne słowa

Mąż Krzysztofa Gojdzia opublikował w sieci mocne oskarżenia pod adresem lekarza. Padły słowa o kłamstwach, manipulacji, poniżaniu. Lekarz zarzuca Marcinowi Roznowskiemu kłamstwo i stalking. Teraz jest ciąg dalszy tej afery. Mąż Gojdzia wydał oświadczenie, w którym podał datę rozwodu.

Krzysztof Gojdź jest wziętym lekarzem medycyny estetycznej. Z jego usług korzystają największe gwiazdy, nic więc dziewnego, że jego życie prywatne interesue opinię publiczną. Aktualnie trwa medialna afera związana z jego domniemanym małżeństwem i rozwodem. Mąż Gojdzia oskarża lekarza o straszne rzeczy, a lekarz twierdzi, że ten człowiek to jego stalker.

Mąż Gojdzia twierdzi, że stał się ofiarą medialnych pomówień i wydał w tej sprawie oficjalne oświadczenie na Instagramie. Roznowski czuje się pomówiony, obrażony. Nie hamuje się w słowach i grozi sądem.

Przez długi czas świadomie powstrzymywałem się od komentowania rozpadu mojego małżeństwa z Krzysztofem Gojdziem, mając nadzieję, że sprawy prywatne oraz postępowanie sądowe pozostaną poza medialnym spektaklem. Jednak skala publicznych oszczerstw, manipulacji oraz próba przedstawienia mnie opinii publicznej jako osoby niebezpiecznej, przestępcy czy osoby prowadzącej działalność o charakterze patologiczno-przestępczym przekroczyła wszelkie granice.

Marcin Roznowski zaprzeczył wszystkim słowom Gojdzia. Odpiera mocne zarzuty o próby wyłudzania, prostytucję, czy udział w grupie przestępczej.

Stanowczo i kategorycznie zaprzeczam wszystkim pomówieniem, rozpowszechnianym publicznie pod moim adresem, dotyczącym rzekomych gróźb, wyłudzania, działalności przestępczej, prostytucji, narkotyków czy jakichkolwiek czynów o charakterze seksualnym.

Mąż Gojdzia uważa, że w mediach padły swierdzenia skrajnie go krzywdzące i prowadzona jest "fałszywa medialna narracja". Z tego też powodu Roznowski ma zamiar skierować sprawę do sądu, z udziałem "jednej z największych kancelarii w Warszawie".

W związku z powyższym podjąłem już kroki prawne, zmierzające do ochrony moich praw, dobrego imienia oraz reputacji. Jestem po konsultacjach z jedną z czołowych kancelarii prawnych w Warszawie, specjalizujących się w sprawach dotyczących ochrony dóbr osobistych oraz zniesławienia medialnego. Sprawa dotycząca pomówień, publicznego zniesławienia oraz naruszenia moich dóbr osobistych zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego. Padła data rozwodu Gojdzia

W długim oświadczeniu - całe znajdziesz w naszej galerii zdjęć - mąż Gojdzia podał też datę rozwodu. Sprawy mają być zamkniete do koońca lipca 2026. Roznowski dodaje, że "fakty, dokumenty oraz prawda obronią się same".

Jednocześnie podkreślam, że kwestie związane z naszym małżeństwem oraz rozowdem pozostają obecnie przedmiotem postępowania sądowego prowadzonego w Miami na Florydzie, którego zakończenie planowane jest na koniec lipca bieżącego roku.

