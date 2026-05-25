Młodziutka wokalistka zostanie szóstą żoną Michała Wiśniewskiego? Ten komentarz nie pozostawia wątpliwości!

Piąty rozwód Michała Wiśniewskiego

Mało która gwiazda polskiego show-biznesu ma tak bogate życie uczuciowe, jak Michał Wiśniewski (53 l.). Od pewnego czasu krążyły plotki o kryzysie w jego piątym małżeństwie. W połowie marca potwierdził, że znowu jest singlem.

Od pewnego czasu mówiło się, że w jego małżeństwie z Polą Wiśniewską (40 l.) nie dzieje się najlepiej. W mediach społecznościowych zamieszczali wymowne wpisy, aż w końcu w minioną środę muzyk potwierdził rozstanie.

W osobistym oświadczeniu poprosił również o uszanowanie ich dzieci. Zwaśnieni (jeszcze) małżonkowie doczekali się wspólnie dwójki pociech. Zarówno Michał, jak i Pola mają jeszcze po czwórce dzieci z poprzednich związków. Lider Ich Troje zaapelował również "o wstrzemięźliwość w opiniach do czasu zakończenia postępowania". Wyraził też nadzieję, że razem z Polą wyjdą z tego "jak najmniej poranieni".

Michał Wiśniewski ma już nową wybrankę na oku? Jest komentarz

Po poprzednich związkach Michał Wiśniewski nie potrzebował zbyt wiele czasu, by wejść w kolejny związek. Na razie nic nie wskazuje na to, żeby miał już na oku wybrankę. Jednak w sieci pojawiły się plotki dotyczące jego potencjalnej kolejnej partnerki. Wzrok internautów skierował się na młodziutką wokalistkę Ich Troje - Martynę Majchrzak, która kilka tygodni temu świętowała swoje 21 urodziny.

Zespół występował podczas Polsat Hit Festiwal. W rozmowie z naszym dziennikarzem Maksymilianem Kluziewiczem odnieśli się do krążących plotek. Michał Wiśniewski stwierdził, że Martyna nie jest jeszcze przyzwyczajona do tej strony show-biznesu i zaznaczył, że piosenkarka jest w stabilnym związku.

Dla niej to jest nowość, że ktoś gada takie głupoty. Ona ma cudownego chłopaka i zareagowała na to jakimś wywiadem, gdzie musiała się z tego tłumaczyć. No nie ma co tłumaczyć, bo to jest niemożliwe po prostu - powiedział Wiśniewski.

W tym momencie do rozmowy wtrącił się Jacek Łągwa (56 l.), który słusznie zauważył, że wokalista ma za sobą dwa śluby z koleżankami z zespołu.

Ale wiesz, dwie wokalistki były żonami Michała, więc może to trzech razy sztuka - mówił ze śmiechem.

Reakcja Martyny Majchrzak była bardziej stanowcza:

Staram się nie czytać tych komentarzy, bo jak widzę, że właśnie będę szóstą żoną, to do mnie krew zalewa - przyznała piosenkarka.

