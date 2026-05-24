Dokładnie 70 lat Eurowizji. Odnowione nagranie z pierwszej edycji zachwyciło fanów

Kamil Polewski
2026-05-24 21:23

Za nami 70. Konkurs Piosenki Eurowizji w Wiedniu, jednak dopiero 24 maja minęło dokładnie siedem dekad od narodzin tego wydarzenia. Najpopularniejsze muzyczne widowisko globu rozpoczęło swoją historię od kameralnego wieczoru w szwajcarskim Lugano. Z okazji okrągłego jubileuszu organizatorzy przygotowali dla fanów wyjątkową niespodziankę.

Inauguracyjna odsłona Konkursu Piosenki Eurowizji odbyła się w Szwajcarii, a inspiracją do jej stworzenia były słynne festiwale piosenki we włoskim Sanremo oraz w Wenecji. W czwartek 24 maja 1956 roku zmagania artystów zorganizowano w położonym we włoskojęzycznym kantonie mieście Lugano, co oznacza, że właśnie teraz impreza obchodzi swoje 70. urodziny.

Eurowizja kończy 70 lat. Tak wyglądała na początku

W pierwszej edycji wzięło udział zaledwie siedem państw, a każde z nich zaprezentowało międzynarodowej publiczności po dwa utwory. Triumfatorką historycznego wieczoru została reprezentująca gospodarzy Lys Assia, która zachwyciła jurorów balladą zatytułowaną „Refrain”. Na przestrzeni kolejnych lat format nieustannie ewoluował, wywołując u widzów wielkie emocje, generując głośne skandale, a także kształtując nowe trendy i tworząc światowe kariery.

70-lecie Eurowizji. Zdigitalizowany występ z 1956 roku trafił do sieci

Chociaż jubileuszowa edycja w Wiedniu już się zakończyła i po historycznym zwycięstwie reprezentacji Bułgarii kolejny konkurs trafi na Bałkany, organizatorzy nie zwalniają tempa w kwestii jubileuszu. 24 maja Europejska Unia Nadawców zaprezentowała materiał wideo „Crossing the bridge”, przypominający o wartościach konkursu. To jednak nie wszystko, ponieważ na oficjalnym youtubowym kanale Eurowizji pojawiło się wyjątkowe nagranie występu Lys Assi z 1956 roku. Przygotowano je we współpracy ze stacją RSI, odpowiedzialną za realizację pierwszej edycji imprezy siedem dekad temu. Według oficjalnego komunikatu, jedyna ocalała taśma z 1956 roku czekała na cyfrową renowację od lat 90. Dzięki wprowadzonym poprawkom fani mogą teraz obejrzeć „Refrain” w całkowicie nowej jakości.

Zagubione taśmy z Eurowizji. Europejska Unia Nadawców prosi o pomoc

Jeszcze przed startem tegorocznej edycji EBU wystosowała do sympatyków Eurowizji ważny apel. Pomimo trwających latami poszukiwań w rozmaitych archiwach nadal brakuje zapisów wideo z finałów zorganizowanych w latach 1956 oraz 1964. Są to jedyne dwie odsłony w historii telewizyjnego show, które nie zachowały się na nośnikach wizualnych. Istnieje szansa, że unikalne filmy znajdują się w czyichś prywatnych, domowych zbiorach. Twórcy Eurowizji zachęcają posiadaczy zaginionych materiałów o kontakt za pośrednictwem adresu [email protected].

Eurowizja 2027 w Bułgarii. Trwają przygotowania do kolejnej edycji

71. odsłona Konkursu Piosenki Eurowizji zostanie zorganizowana w maju 2027 roku na terytorium Bułgarii. Po triumfie Dary z piosenką „Bangaranga” głównym faworytem do miana miasta gospodarza jest oczywiście stolica kraju, czyli Sofia, chociaż o taki przywilej ubiegają się jeszcze trzy inne lokalizacje. Oprócz państwa goszczącego imprezę oraz powracającej po przerwie Macedonii Północnej chęć rywalizacji oficjalnie zadeklarowali już nadawcy z Danii, Finlandii, Niemiec oraz San Marino.

