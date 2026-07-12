Polski MSZ odradza podróże do 31 krajów! Mamy pełną listę

Które państwa są na liście niebezpiecznych 9 lipca 2026? Dubaj czy Izrael zdecydowanie odradzane przez MSZ

Wojna na Ukrainie, ponowna wymiana ognia między USA a Iranem, lokalne konflikty w Afryce... są takie miejsca, do których lepiej teraz nie podróżować. Wakacje w pełni, a tymczasem sytuacja na świecie wcale się nie uspokaja. Zajrzeliśmy na stronę polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, gdzie znajduje się aktualna lista krajów, do których aktualnie nie powinno się podróżować. Obecnie 31 państw ma oznaczenie 4, oznaczające "nie jedź". Wśród tych miejsc są kraje lubiane przez Polaków! Które?

Oto pełna lista państw uznanych za MSZ za aktualnie niebezpieczne. Co to znaczy? Kraje są podzielone na stronie ministerstwa na 4 kategorie. Poziom 1 - zwykła ostrożność, 2 - szczególna ostrożność, 3 - unikaj podróży, 4 - nie jedź. W kategorii "nie jedź" znalazły się: Afganistan, Bahrajn, Białoruś, Burkina Faso, Czad, Demokratyczna Republika Konga, Gwinea, Gwinea Bissau, Haiti, Iran, Irak, Izrael, Jemen, Katar, Korea Północna, Kuba, Kuwejt, Liban, Libia, Mali, Mjanma, Niger, Palestyna, Republika Środkowoafrykańska, Rosja, Somalia, Sudan, Sudan Południowy, Syria, Ukraina, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Dubaj, Izrael, Kuba... tak MSZ pisze o niebezpieczeństwach

O ile w przypadku Ukrainy, Korei Północnej czy Iranu sprawa wydaje się jasna, to w przypadku na przykład ZEA już niekoniecznie. Dubaj od lat jest modny także wśród Polaków, nie tylko celebrytów. Ale napięcie na Bliskim Wschodzie sprawiają, że wcale nie jest tam bezpiecznie. "Na Bliskim Wschodzie trwa zakrojona na szeroką skalę operacja militarna. Przestrzeń powietrzna dla ruchu cywilnego w wielu krajach regionu pozostaje zamknięta lub ograniczona. Wstępne porozumienie pomiędzy USA a Iranem nie wyklucza możliwości wznowienia walk i nagłego pogorszenia sytuacji" - pisze MSZ. Podobnie jest z Izraelem, do którego również zdarza się podróżować w wakacje Polakom: "Zagrożenie eskalacją konfliktu zbrojnego i zmasowanymi atakami rakietowymi. Potencjalnie możliwe zamknięcie przestrzeni powietrznej i brak możliwości bezpiecznego opuszczenia kraju. Na Bliskim Wschodzie trwa zakrojona na szeroką skalę operacja militarna. Wstępne porozumienie pomiędzy USA a Iranem nie wyklucza możliwości wznowienia walk i nagłego pogorszenia sytuacji". Polacy niekiedy odwiedzają także Kubę. Teraz robi się tam jednak wyjątkowo niebezpiecznie. Możliwa jest nawet amerykańska inwazja, a z pewnością można spodziewać się niedoboru wszelkich możliwych produktów, a nawet prądu: "W związku z pogłębiającym się kryzysem energetycznym oraz paliwowym, a tym samym utrudnioną możliwością udzielenia pomocy w sytuacjach nagłych, ograniczeniami w komunikacji lotniczej do Europy, jak i ryzykiem niepokojów społecznych"

Sonda Gdzie zamierzasz spędzić wakacje 2026? Rezerwuję wczasy w Polsce Rezerwuję wczasy za granicą Zarówno w Polsce, jak i za granicą W tym roku nie mogę pozwolić sobie na wczasy

Cubans protest after third nationwide power cut this year https://t.co/jS35frMA1T— BBC News (World) (@BBCWorld) July 8, 2026

⚡️JUST INIran struck Dubai International Airport overnightA video filmed at 7 a.m. local time shows a cloud of smoke rising from Dubai International AirportWar is clearly still raging on in the Persian Gulf pic.twitter.com/X3h6BERWzr— Iran Observer (@IranObserver0) May 8, 2026